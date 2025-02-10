Фіма Константиновський розповів про грошову допомогу від дівчини

Ведучий Фіма Константиновський відповів, чи «дружить» з фінансовою грамотністю.

Базові навички заощадження і планування коштів, вміння аналізувати витрати, створення фінансової стабільності – про це все ми дізнаємося вже в дорослому житті через набиті ґулі. А наскільки було б легше, якби ще в школі викладали фінансову грамотність.

З цим погоджується і ведучий шоу «Вік на Вік», премʼєра якого вийде цієї весни на Новому каналі, Фіма Константиновський.

У мене забезпечена родина, тому немає історії, що ми жили в гуртожитку, а потім я досягнув висот. Та й отримав виховання, завдяки якому розумію: гроші ніколи не можуть бути найголовнішим пріоритетом у житті. Але взагалі я фінансово неграмотний, не вмію відкладати великі суми, на які можу прожити, умовно, рік. І мене це лякає, – каже Фіма. – Тато завжди дає зрозуміти, що я ніколи не матиму проблем з грошима. Тому в мене є «подушка» у вигляді батьків. Однак усе життя намагаюся робити так, щоб вона не стала потрібна. Звісно, були й кризові моменти, як-от ковід чи повномасштабна війна, на початку якої в мене був абсолютний нуль! Збереження пішли на донати та допомогу, бо ніхто не розумів, як довго це триватиме.

Фіма Константиновський з батьками / Пресслужба Нового каналу

Коли на початку повномасштабної закінчилися гроші, Фіма збирався повертатися з Дніпра до Києва та припиняти займатися дніпровським шелтером, яким почав опікуватися з березня 2022-го.

Але тато сказав: «Давай я буду допомагати тобі, а ти роби те, що хочеш і вважаєш за потрібне». Спочатку мені було це дивно. Дорослий чувак, а батько підтримує фінансово. Та потім усвідомив, що я б так само вчинив, якби до мене прийшов син. Думаю, татові ще було весело зі мною (усміхається). Він не хотів залишатися сам, тому допомагав грошима, – жартує ведучий Нового. – Та в мене чомусь завжди так було: мені краще, аби джерелом грошей, які я витрачаю, був батько, ніж моя половинка. Бо інакше не по-чоловічому. Якщо я житиму за рахунок дівчини, це не просто вдарить по моєму самолюбству, а знищить.

Батьки Фіми Константиновського / Пресслужба Нового каналу

Хоч ведучий «Вік на Вік» і не мав «подушки» фінансової безпеки, він завжди розумів, що треба зробити, аби зʼявилися гроші:

Найлегший шлях, якого намагаюся уникати, – дзвінок батькам. Як на мене, це не дорослий вчинок. Та й здебільшого шукав підробіток. Коли переїхав до Києва, вів весілля за пʼять тисяч гривень, а це було значно менше, ніж у Дніпрі на той час. Однак все одно не соромився братися за будь-яку роботу. Моя мама з тих жінок, які завжди повторюють: «Ну, ведучий – це ж не вічно» (усміхається). Хоча ми бачимо приклади, з ким ця професія мало не назавжди, – пояснює Фіма. – Попри це в нотатках у мене вже є бізнес-імперія (сміється). Будую і кавʼярні, і їдальні, і сховища, і вже маю успішний YouTube-канал. Постійно думаю про якісь стартапи. Але не скажу, що в мене колись «підгорало» через відсутність грошей.

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