Галицька Діва Андрій Черепущак розповів про роман під час карантину
13 лютого 2025 17:05
Галицька Діва Андрій Черепущак
Пресслужба Нового каналу
Ведучий Нового каналу Андрій Черепущак зізнався, скільки йому було років, коли він вперше закохався.
В YouTube-інтерв'ю «Екзамен. Нова реальність» Черепущак розповів: ніколи не шукав романтики, але вона знайшла його сама, до того ж, в один з найнесподіваніших моментів життя.
Напередодні пандемії коронавірусу в мене почались стосунки, я закохався. Насправді вони були випадковими, бо в той момент свого життя їх не шукав. В принципі, кохання ніколи не шукаю, бо біда тебе завжди знайде сама. Ну чого його шукати? – з усмішкою говорить ведучий Нового каналу Андрій Черепущак. – До цього, звісно, я закохувався. Вперше – у сімнадцять років, але поки розберешся, куди та що (сміється), хто там тоді нас вчив того сексуального виховання.
Галицька Діва Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу
Почався ковід, ми вдома, зачинені й у стосунках (сміється), сидимо собі, фільми дивимося та їмо. Я взагалі не уявляв, що таке може бути: від ранку до ночі ти дивишся кіно та їси, і так по колу, – пригадує Андрій Черепущак. – Ну, потім воно все швидко набридло. Але самі стосунки якийсь час ще тривали.
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