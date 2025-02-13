Галицька Діва Андрій Черепущак розповів про роман під час карантину

Ведучий Нового каналу Андрій Черепущак зізнався, скільки йому було років, коли він вперше закохався.

Кажуть, що кохання приходить до нас несподівано та тоді, коли ми найменше цього чекаємо. Саме так сталося і з ведучим Нового каналу Андрієм Черепущаком, відомим як Галицька Діва, за участі якого вже навесні глядачі Нового побачать одразу дві прем’єри: реаліті «Мамо, ваш вихід!» та квіз-шоу «Місто і село».

В YouTube-інтерв'ю «Екзамен. Нова реальність» Черепущак розповів: ніколи не шукав романтики, але вона знайшла його сама, до того ж, в один з найнесподіваніших моментів життя.

Напередодні пандемії коронавірусу в мене почались стосунки, я закохався. Насправді вони були випадковими, бо в той момент свого життя їх не шукав. В принципі, кохання ніколи не шукаю, бо біда тебе завжди знайде сама. Ну чого його шукати? – з усмішкою говорить ведучий Нового каналу Андрій Черепущак. – До цього, звісно, я закохувався. Вперше – у сімнадцять років, але поки розберешся, куди та що (сміється), хто там тоді нас вчив того сексуального виховання.

Галицька Діва Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Нові стосунки розвивались, але хто ж міг передбачити, що незабаром люди по всьому світу опиняться зачиненими у власних квартирах, і це вплине на особисте життя багатьох.

Почався ковід, ми вдома, зачинені й у стосунках (сміється), сидимо собі, фільми дивимося та їмо. Я взагалі не уявляв, що таке може бути: від ранку до ночі ти дивишся кіно та їси, і так по колу, – пригадує Андрій Черепущак. – Ну, потім воно все швидко набридло. Але самі стосунки якийсь час ще тривали.

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