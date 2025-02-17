Віталіна Біблів розповіла про взірців добрих вчинків

Виконавиця однієї з головних ролей серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла, що останнім часом дедалі частіше надихається відео в соцмережах.

Щороку 17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти. Попри те що свято доволі молоде, його популярність стрімко зростає в суспільстві. Все тому, що добра має бути більше! Особливо в нашій незламній та сильній країні. Тому робімо добрі вчинки, дякуймо за них та надихаймо інших.

Думками на тему спонтанності чи регулярності доброти поділилася зірка серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі Віталіна Біблів.

Чесно кажучи, я не дуже розумію поняття «спонтанної доброти», бо для мене ця риса або є, або її немає. Хоча, звісно, іноді трапляються випадкові добрі речі, яких ти не плануєш. І це дуже круто! Та все одно вважаю, що говорити про них потрібно не лише 17 лютого, а щодня. Ділитися, не соромитися розповідати, бо гарні вчинки надихають, – говорить акторка. – От я, наприклад, підписана на одного хлопця, який їздить по селах і купує в бабусь овочі чи молочні продукти. Бабця каже йому ціну, наприклад, 50 гривень, а він дає їй тисячу й не бере решти. І цим прикладом надихає мене теж робити щось приємне для людей. Сподіваюся, що не лише мене.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Цей добродій не єдиний, хто, ділячись своїми історіями у соцмережах, вселяє у Віталіну віру в світле майбутнє та спонукає до добрих справ.

Три дні тому я випадково наштовхнулася на Reels про тварин. Вирішила дізнатися більше, тому перейшла на Instagram-акаунт і побачила, що два хлопці тримають вдома песиків і котиків з інвалідністю. І попри те що тварини пересуваються на спеціальних візочках, хлопці поводяться з ними так, ніби ті абсолютно здорові. Наприклад, одягають у яскраві костюми, тішать смаколиками, граються. Для мене це було, напевно, найбільше потрясіння за цей рік, – із захватом розповідає Біблів. – Хлопці просто підбирають таких тварин, дарують хороше життя і мріють відкрити для них готель. А нам показують, що не потрібно любити лише ідеальне та яскраве, а треба любити абсолютно все і всіх.

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