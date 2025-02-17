Віталіна Біблів розповіла про взірців добрих вчинків
Виконавиця однієї з головних ролей серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла, що останнім часом дедалі частіше надихається відео в соцмережах.
Думками на тему спонтанності чи регулярності доброти поділилася зірка серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі Віталіна Біблів.
Чесно кажучи, я не дуже розумію поняття «спонтанної доброти», бо для мене ця риса або є, або її немає. Хоча, звісно, іноді трапляються випадкові добрі речі, яких ти не плануєш. І це дуже круто! Та все одно вважаю, що говорити про них потрібно не лише 17 лютого, а щодня. Ділитися, не соромитися розповідати, бо гарні вчинки надихають, – говорить акторка. – От я, наприклад, підписана на одного хлопця, який їздить по селах і купує в бабусь овочі чи молочні продукти. Бабця каже йому ціну, наприклад, 50 гривень, а він дає їй тисячу й не бере решти. І цим прикладом надихає мене теж робити щось приємне для людей. Сподіваюся, що не лише мене.
Три дні тому я випадково наштовхнулася на Reels про тварин. Вирішила дізнатися більше, тому перейшла на Instagram-акаунт і побачила, що два хлопці тримають вдома песиків і котиків з інвалідністю. І попри те що тварини пересуваються на спеціальних візочках, хлопці поводяться з ними так, ніби ті абсолютно здорові. Наприклад, одягають у яскраві костюми, тішать смаколиками, граються. Для мене це було, напевно, найбільше потрясіння за цей рік, – із захватом розповідає Біблів. – Хлопці просто підбирають таких тварин, дарують хороше життя і мріють відкрити для них готель. А нам показують, що не потрібно любити лише ідеальне та яскраве, а треба любити абсолютно все і всіх.
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