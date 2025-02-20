Анна Різатдінова розповіла, які прості традиції приносять їй задоволення та натхнення

20 лютого 2025 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Анна Різатдінова розповіла, які прості традиції приносять їй задоволення та натхнення
Гімнастка Анна Різатдінова
Пресслужба Нового каналу

Лайфхаки жіночої сили від олімпійської призерки.

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Багато людей надихаються знаменитостями: зовнішнім виглядом, вчинками, прагненням досягати вершин. Інколи цікаво, а що мотивує їх? Які їхні секрети краси та лайфхаки натхнення та сили? 

За лаштунками проєкту Нового каналу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк українська гімнастка та бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова поділилася трьома правилами, які допомагають їй тримати себе в формі – і морально, і фізично. Можливо, це стане вашими новими гарними звичками?

Ведіть щоденник

Раніше в мене все було доволі хаотично. Щось тримала в голові, щось нотувала в телефоні, щось забувала. Дуже багато людей зараз користуються Google Календарем. Але я от чомусь не можу змусити себе це робити. Мені не дуже зручно. Тому взяла за звичку інше! Все тримати на папері – от це для мене класно! Коли я відкриваю щоденник і прописую там плани на місяць, тиждень або навіть день, то це мотивує і дисциплінує мене.

Гімнастка Анна Різатдінова / Пресслужба Нового каналу

Виділяйте час на справи для задоволення

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Усі ранкові інстаграмні ритуали, типу прокинутись о шостій ранку, аби помедитувати чи проговорити афірмації, я не встигаю виконувати. Перше, що роблю зранку, – просто швидко та в хаосі відвожу дитину до школи. А вже потім починається мій ранок. Інколи можу зробити медитацію, але не щодня. Зосереджуюся на тому, що наразі потрібно та чого я справді хочу. Якщо не медитації, то йога. Я обрала той вид спорту, який щиро до душі, до якого не потрібно себе змушувати. Також обожнюю робити масажі обличчя різними сучасними гаджетами. Дуже важливо виділяти цей час для себе, коли практично цілий день ви робите щось для когось. Буквально годинка зранку чи ввечері зі справами, які приносять задоволення, а потім кілька приємних слів: «Ти молодець». Спробуйте!

Гімнастка Анна Різатдінова / Пресслужба Нового каналу

Смачно й корисно харчуйтеся

Мій ідеальний сніданок – це страва під настрій. Всі думають, що балерини та гімнастки взагалі нічого не їдять. Ні, це не так. Ми не харчуємося лише листям салату, якщо чесно. Іноді це може бути великий сирник! Я обожнюю таке. Додати ще до нього мед та ягоди… Іноді хочеться корисного збалансованого сніданку. Наприклад, омлет, сир, гречка, листя салату та хумус.

Нагадаємо, 

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