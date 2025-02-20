Анна Різатдінова розповіла, які прості традиції приносять їй задоволення та натхнення
Лайфхаки жіночої сили від олімпійської призерки.
За лаштунками проєкту Нового каналу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк українська гімнастка та бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова поділилася трьома правилами, які допомагають їй тримати себе в формі – і морально, і фізично. Можливо, це стане вашими новими гарними звичками?
Ведіть щоденник
Раніше в мене все було доволі хаотично. Щось тримала в голові, щось нотувала в телефоні, щось забувала. Дуже багато людей зараз користуються Google Календарем. Але я от чомусь не можу змусити себе це робити. Мені не дуже зручно. Тому взяла за звичку інше! Все тримати на папері – от це для мене класно! Коли я відкриваю щоденник і прописую там плани на місяць, тиждень або навіть день, то це мотивує і дисциплінує мене.
Виділяйте час на справи для задоволення
Смачно й корисно харчуйтеся
Мій ідеальний сніданок – це страва під настрій. Всі думають, що балерини та гімнастки взагалі нічого не їдять. Ні, це не так. Ми не харчуємося лише листям салату, якщо чесно. Іноді це може бути великий сирник! Я обожнюю таке. Додати ще до нього мед та ягоди… Іноді хочеться корисного збалансованого сніданку. Наприклад, омлет, сир, гречка, листя салату та хумус.
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