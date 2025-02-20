Галицька Діва Андрій Черепущак розповів про розлучення батьків

Ведучий Андрій Черепущак розповів, чому з мамою він спілкується частіше, ніж із батьком.

Розлучення батьків – складне випробування для всіх членів родини, та найбільше від цього страждають діти. Адже досить часто саме вони стають заручниками конфліктів між мамою і татом, під час яких кожен із батьків намагається перетягти дитину на свій бік. У таких ситуаціях діти змушені слухати взаємні звинувачення та навіть брати участь у батьківських сварках.

Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід», перший випуск якого глядачі Нового каналу побачать 31 березня о 18:00, знає про це не з чуток. В YouTube-інтерв'ю «Екзамен. Нова реальність» Андрій Черепущак зізнався, що його тато досі має образу на маму.

З батьками в мене чудові стосунки. З мамою вони завжди були більш довірливі, тому що вона зі мною на зв’язку 24/7. Мама давно мешкає за кордоном, я тут, але ми завжди з нею спілкуємося, – говорить Андрій Черепущак. – З татом не так часто, думаю, він досі ображений на маму, адже вони розійшлися, хоча вже й минуло років двадцять. Батьки зовсім припинили спілкуватись, але злість одне на одного ганяли через мене. Ми говоримо, і починається: «А твоя мама те…» або навпаки, і це жахливо. Я завжди говорив: «Ну чому ви не можете це сказати одне одному? Візьміть зателефонуйте й виговоріться». До них не доходило, і я довго це все вислуховував.

Галицька Діва Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Андрій переконаний: жодна дитина не повинна брати участь у конфліктах дорослих.

Я б хотів сказати батькам, які розходяться, що діти від цього потім дуже страждають, – впевнений Андрій. – Якби міг повернутися в той час, то спитав би в батьків: «До чого тут я в цих сварках, які є між вами?»

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