Домашний тиран: не любовь, а обман!

«Бьет – значит, любит» – эта вековая «мудрость» искалечила жизнь множеству женщин. А ведь сначала Он был таким спокойным, обходительным, авторитетным. Так кто же такой домашний тиран?

Без ума? Заманивает!

Как его распознать и избежать опасности?

Увы, домашнее насилие не такая уж редкость. И вроде бы времена «Домостроя» давно прошли, а традиции его живы. В таких семьях женщина вынуждена терпеть мужские выходки. А муж позволяет себе унижать жену, поднимать на нее руку. И ей в голову не придет, что может быть по-другому.

Как паук не может не плести паутину, так и домашний тиран не может существовать без жены-жертвы. В начале отношений он не похож на жестокого садиста. Отношения начинаются как «сказка наяву»: любовь, проявление заботы и чуткости. Он пишет по десять SMS в день, как он любит. А на асфальте у вашего дома тщательно выводит: «С добрым утром, любимая!». Не теряйте головы. Признаки потенциального домашнего тирана таковы:

– Он обходителен, порой чересчур.

– Он часто все критикует, будто не обращая внимания на ваше мнение.

– Настойчиво заменяет ваши желания своими.

– Обещает и не исполняет обещанное «по независящим от него причинам».

– У него виноваты все, только не он.

– На начальном этапе отношений тиран не заботится о партнере, а опекает его, чем подчеркивает свою значимость и необходимость.

Как пробьет 12 раз…

Что если сказка «запущена» на обратную перемотку: не чудовище превращается в принца, а наоборот? Вчерашний джентльмен начинает меняться не в лучшую сторону. Как понять, что муж становится тираном? Обратите внимание на следующие «звоночки»:

Критика по любому поводу. Сначала вы – плохая мать и хозяйка. О банальном «спасибо» не может быть и речи. Если работаете, он обязательно скажет, что работник вы бестолковый, а пользы от вас никакой. Если у вас есть хобби, то оно – пустая трата времени.

Тотальный финансовый контроль. Даже если у вас свои доходы, он заставит отчитываться перед ним за каждую копейку. Скандал может возникнуть из-за «слишком дорогих» ватных палочек… Он потребует, чтобы вы спрашивали разрешения на покупку.

Психологическое подавление. Ваше мнение для него пустой звук. Есть два мнения: одно – его, другое – глупое.

Ограничение общения. Муж-тиран будет стремиться изолировать вас от любого общения с кем-либо, кроме собственной персоны. В первую очередь избавит от подруг, особенно незамужних. Под санкции попадут и родственники. Жена домашнего тирана сидит дома, никуда не ходит, ни с кем не общается. Сфера ее интересов – только дом и он, любимый.

Рукоприкладство. Оно случается не каждый день, но присутствует. Для мужа-тирана дать жене пощечину, пнуть, толкнуть, начать душить – не табу, а норма. Внимание: если такое случилось хоть однажды, он не остановится. Если мужчина позволил себе ударить женщину, от него надо бежать!

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!

Спасаться от мужа-тирана придется самостоятельно. Запомните: перевоспитать, изменить, сделать из него человека не получится, даже не пытайтесь. Помните – вы не жертва! Почувствовав возможную угрозу, разрывайте отношения. Ваша жизнь и безопасность превыше всего. Психологи и юристы предлагают следующий путь к спасению:

Включайте голову. Зачем вам эти нездоровые отношения? Если его изменить не можете, меняйте себя и свое отношение к ситуации.

Устраивайте свою жизнь. Придется сделать выбор. Или вы – личность, живущая здоровой, полноценной жизнью, свободной от мужа-тирана. Или – продолжаете пребывать в смертельной опасности в роли «слабой женщины».

Уходя – уходите. Если решили бежать от тирана, не ставьте ему ультиматумы и не идите на переговоры. Уходите, когда его не будет дома. Если он догадается о вашем решении, запрет в четырех стенах и лишит связи с внешним миром.

Все фиксируйте! Все следы насилия подтверждайте в медицинских учреждениях и не стесняйтесь обращаться в полицию. Во многих городах существуют кризисные центры поддержки женщин, подвергающихся домашнему насилию.

Текст: Анна Цветкова

Комментарий специалиста

Екатерина Оксанен, психолог:

– Забота перерастает в тиранию так постепенно, что этого легко не заметить. Сначала он хочет, чтобы вам было тепло. Затем диктует, как нужно одеваться. Потом желает, чтобы вы не работали, потому что он вас обеспечит. Потом – чтобы вы не общались с подругами. Затем – чтобы вы никуда не ходили, а если идете – только с его одобрения. Чтобы у вас не было ничего личного, персонального, куда бы он не мог влезть, – страниц в соцсетях, телефона, электронной почты… И вот вы уже беспомощны, зависимы и одиноки. К слову, такие отношения часто заканчиваются изменами с мужской стороны.

Артем Иванов, юрист:

– Я неоднократно общался с женами домашних тиранов: все как одна называют схожие причины, по которым не обратились в полицию. Ссылаются на страх. Мол, если обратятся, то разгневают мужа и побои только усилятся. Мужья часто запугивают жен именно этим: «Будешь жаловаться, вообще убью». Женщинам также стыдно признаться, что вежливый и обходительный на людях супруг дома жестоко их избивает. Необходимо менять ситуацию прежде всего в умах жертв насилия. А законодательно – существуют статьи УК Украины 121, 122, 125, 126, 1261, 127, 129. Их никто не отменял.

Вера Медведева, психолог, гипнотерапевт:

– У многих создается искаженное мнение, что жертвы жестокого обращения – слабохарактерные женщины, лишенные самоуважения. Именно по этой причине они терпят издевательства со стороны своих партнеров. Однако, как показывает практика, зачастую жертвами деструктивных отношений становятся сильные и уверенные в себе женщины. Потому что большинство из них не представляет, по какой схеме развиваются подобные отношения, и свято верит в то, что насилие можно распознать с первого взгляда.

Юлия Климентьева, семейный психолог:

– Принято считать, что домашнее насилие начинается с побоев. Но это не так. Не всегда доходит до рукоприкладства, а вот моральное уничтожение регулярно. Постоянная критика по любому поводу, унижение достоинства, скандалы на пустом месте, запугивания, тотальный контроль, придирки – вот далеко не полный перечень того, с чем может столкнуться семья, во главе которой стоит тиран.