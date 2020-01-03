Ищем энергию на весь день: ТОП-3 проверенных способа
Ощущаете ежедневную разбитость? Хотите что-то изменить в своей жизни?
Просыпаться с улыбкой
Наше утро - наше основное время для начала хорошего дня. Слышали о выражении "встать не с той ноги"? Оно очень даже схоже с положительным настроем. Не забывайте о нем. И тогда уровень эндорфинов гарантировано поднимется у вас.
Физические нагрузки
Хороший сон
Естественно, лечь спать вовремя не всегда получается. Однако вам стоит следить хотя бы за продолжительностью сна. Она должна составлять минимум 7 часов. Лучше всего ложиться спать в тот же день, в который вы проснулись.
Напомним,