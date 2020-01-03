Ищем энергию на весь день: ТОП-3 проверенных способа

3 января 2020 17:00 Антонина Старовойт
Ищем энергию на весь день: ТОП-3 проверенных способа
Ищем энергию на весь день: ТОП-3 проверенных способа
pixabay.com

Ощущаете ежедневную разбитость? Хотите что-то изменить в своей жизни?

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Сегодня мы расскажем вам о проверенных способах, как найти в себе энергию до конца дня. 

Просыпаться с улыбкой 

Наше утро - наше основное время для начала хорошего дня. Слышали о выражении "встать не с той ноги"? Оно очень даже схоже с положительным настроем. Не забывайте о нем. И тогда уровень эндорфинов гарантировано поднимется у вас. 

Физические нагрузки

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Вы можете нерегулярно заниматься физкультурой. И вовсе не стоит насиловать себя систематическими занятиями в зале. Достаточно легкой зарядки по утрам и вечерней йоги под расслабляющую музыку. 

Хороший сон

Естественно, лечь спать вовремя не всегда получается. Однако вам стоит следить хотя бы за продолжительностью сна. Она должна составлять минимум 7 часов. Лучше всего ложиться спать в тот же день, в который вы проснулись. 

Напомним,

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