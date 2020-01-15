ТОП-3 качества, которые притягивают мужчин
Согласитесь: красивая внешность далеко не все, чем должна обладать девушка. Куда ценнее ее внутренние качества.
Нежность
Мужчины не хотят видеть возле себя свою копию в юбке. Никто не говорит о нездоровой нежности, граничащей с первыми признаками шизофрении. Это о том, что вы позволяете мужчине проявлять свою сильную сторону в заботе о вас. Поверьте, им тоже хочется чувствовать себя нужными.
Вера и поддержка
Благодарность
Помните: "спасибо" и "долго и счастливо" равняются друг другу. Вам не трудно, а плюсик к гармонии обеспечен. Чем чаще вы благодарите мужчину за мелочи, тем чаще он захочет радовать этими мелочами вас.
Напомним,