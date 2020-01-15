ТОП-3 качества, которые притягивают мужчин

Согласитесь: красивая внешность далеко не все, чем должна обладать девушка. Куда ценнее ее внутренние качества.

Сегодня мы расскажем о трех качествах девушки, которые привлекают мужчин.

Нежность

Мужчины не хотят видеть возле себя свою копию в юбке. Никто не говорит о нездоровой нежности, граничащей с первыми признаками шизофрении. Это о том, что вы позволяете мужчине проявлять свою сильную сторону в заботе о вас. Поверьте, им тоже хочется чувствовать себя нужными.

Вера и поддержка

Если мужчина будет испытывать этот от вас, то он способен на многое. Никто не сможет воодушевить так, как любимый человек. Будьте его плечом, его поддержкой, кем угодно. Достаточно веры в его начинания и идеи. Не забывайте о здоровой критике, но чаще вдохновляйте расправить крылья, а не зарубить их.

Благодарность

Помните: "спасибо" и "долго и счастливо" равняются друг другу. Вам не трудно, а плюсик к гармонии обеспечен. Чем чаще вы благодарите мужчину за мелочи, тем чаще он захочет радовать этими мелочами вас.

Напомним,