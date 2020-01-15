ТОП-3 качества, которые притягивают мужчин

15 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 качества, которые притягивают мужчин
ТОП-3 качества, которые притягивают мужчин
pixabay.com

Согласитесь: красивая внешность далеко не все, чем должна обладать девушка. Куда ценнее ее внутренние качества.

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Сегодня мы расскажем о трех качествах девушки, которые привлекают мужчин. 

Нежность 

Мужчины не хотят видеть возле себя свою копию в юбке. Никто не говорит о нездоровой нежности, граничащей с первыми признаками шизофрении. Это о том, что вы позволяете мужчине проявлять свою сильную сторону в заботе о вас. Поверьте, им тоже хочется чувствовать себя нужными. 

Вера и поддержка

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Если мужчина будет испытывать этот от вас, то он способен на многое. Никто не сможет воодушевить так, как любимый человек. Будьте его плечом, его поддержкой, кем угодно. Достаточно веры в его начинания и идеи. Не забывайте о здоровой критике, но чаще вдохновляйте расправить крылья, а не зарубить их.

Благодарность 

Помните: "спасибо" и "долго и счастливо" равняются друг другу. Вам не трудно, а плюсик к гармонии обеспечен. Чем чаще вы благодарите мужчину за мелочи, тем чаще он захочет радовать этими мелочами вас.

Напомним, 

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