ТОП-3 позы для получения множественного оргазма
Желаете получить от секса все и чуть больше? Самое время узнать, как.
Триумфальная арка
Для ее воплощения в жизнь партнеру следует речь на спину. Вы должны расположиться над ним на четвереньках, чтобы клитор находился над его лицом. Упритесь сперва хорошо ладонями в пол и прогните спину, будто кошка. По мере ласк партнера вы можете варьировать интенсивность давления, меняя угол бедер.
Принцесса на горошине
Трение-скольжение
Эта поза, а точнее вариация классической миссионерской - настоянная находка для желающих получить удовольствие. Партнер должен расположиться так, чтобы его лобковая кость могла стимулировать ваш клитор. Делимся небольшим лайфхаком: попробуйте не разводить ноги, а наоборот плотно их сдвинуть – такая мелкая деталь, а ощущения совсем другие.
Напомним,