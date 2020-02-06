ТОП-3 позы для получения множественного оргазма

Желаете получить от секса все и чуть больше? Самое время узнать, как.

Сегодня мы расскажем о трех наиболее подходящих позах , которые поспособствуют множественным оргазмам. Наслаждайтесь.

Триумфальная арка

Для ее воплощения в жизнь партнеру следует речь на спину. Вы должны расположиться над ним на четвереньках, чтобы клитор находился над его лицом. Упритесь сперва хорошо ладонями в пол и прогните спину, будто кошка. По мере ласк партнера вы можете варьировать интенсивность давления, меняя угол бедер.

Принцесса на горошине

Станьте на четвереньки, подложив под таз подушку. Партнер должен расположиться сзади. Таким образом, он получает возможность глубокого проникновения и стимуляции твоей точки G, а вы можете дополнительно тереться клитором о подушку. Удовольствие гарантировано.

Трение-скольжение

Эта поза, а точнее вариация классической миссионерской - настоянная находка для желающих получить удовольствие. Партнер должен расположиться так, чтобы его лобковая кость могла стимулировать ваш клитор. Делимся небольшим лайфхаком: попробуйте не разводить ноги, а наоборот плотно их сдвинуть – такая мелкая деталь, а ощущения совсем другие.

Напомним,