ТОП-3 позы для получения множественного оргазма

6 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 позы для получения множественного оргазма
ТОП-3 позы для получения множественного оргазма
pixabay.com

Желаете получить от секса все и чуть больше? Самое время узнать, как.

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Сегодня мы расскажем о трех наиболее подходящих позах, которые поспособствуют множественным оргазмам. Наслаждайтесь. 

Триумфальная арка 

Для ее воплощения в жизнь партнеру следует речь на спину. Вы должны расположиться над ним на четвереньках, чтобы клитор находился над его лицом. Упритесь сперва хорошо ладонями в пол и прогните спину, будто кошка. По мере ласк партнера вы можете варьировать интенсивность давления, меняя угол бедер. 

Принцесса на горошине 

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Станьте на четвереньки, подложив под таз подушку. Партнер должен расположиться сзади. Таким образом, он получает возможность глубокого проникновения и стимуляции твоей точки G, а вы можете дополнительно тереться клитором о подушку. Удовольствие гарантировано. 

Трение-скольжение 

Эта поза, а точнее вариация классической миссионерской - настоянная находка для желающих получить удовольствие. Партнер должен расположиться так, чтобы его лобковая кость могла стимулировать ваш клитор. Делимся небольшим лайфхаком: попробуйте не разводить ноги, а наоборот плотно их сдвинуть – такая мелкая деталь, а ощущения совсем другие.

Напомним, 

 

 

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