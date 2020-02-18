ТОП-5 повседневных привычек, которые убивают нашу нервную систему

Вы будете удивлены, как бытовые и обыденные вещи могут сказаться на вашем здоровье.

Сегодня мы расскажем о главных привычках в вашей жизни, которые становятся причинами ментального здоровья.

Переработка

Отдых нужен не только в выходные, но и рабочие дни. Старайтесь успевать решить все вопросы в рабочее время и не засиживаться до позднего вечера, иначе есть риск нарушить ментальное здоровье и заработать стресс.

Спина

Да-да, именно она. Ровная спина способствует правильно циркуляции крови и насыщения организма кислородом. Кроме того, именно ровная спина делает любого человека симпатичнее и спасает от стресса.

Эмоции

Удержание эмоций в себе чревато накоплением стресса, депрессией и нарушением сна. Не стоит сдерживать их внутри. Хотите плакать - плачьте.

Бардак

Может, некоторых творческих натур это и вдохновляет, однако же в обыденных реалиях бардак чаще становится внешним триггером и раздражителем. Грязь и неряшливость - прямой путь к стрессу. Пора наводить порядок на рабочем столе, дома и в голове.

Сон

Главное правило - ложиться спать в тот же день, когда вы и проснулись. Во время сна организм проводит свою перезагрузку, переваривает и восстанавливает обменные процессы, а также снижает уровень стресса. Если же вы спите критически мало, то он у вас будет всегда на отметке 100 и выше. Это может сказаться как и на иммунитете, так и на психическом здоровье.

Напомним,