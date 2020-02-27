ТОП-3 фразы, которые необходимо забыть каждому

В эпоху соцсетей и блогеров, которые распространяют свои идеи в массы, очень трудно вывести рациональное зерно из всего. А зря! Ведь часто псевдопсихологи транслируют нереалистичные высказывания в реалиях жизни.

Самое время разобраться, какие 3 фразы тебе стоит забыть для того, чтобы жить своей жизнью и не излучать токсичность для окружающих.

"Я никому ничего не должна"

Одна из излюбленных фраз большинства. Однако, это не совсем так. Вы ведь работаете, а значит, должны работодателю оказывать качественно услуги. Если вы в отношениях, то должны партнеру отдавать уважение, если у вас здоровая связь. Если вы живете в стране, то должны соблюдать закон. Поэтому транслировать фразу " я никому ничего не должна" не самая верная модель поведения. Лучше бы отойти от этой установки и обратиться к новой - выполнять свои обязанности, которые лежат на поверхности. Но и не позволять сесть себе на голову конечно.

"Я бы на твоем месте"



Читайте также Социальные сети и отношения: как вести себя правильно? Эта фраза особенно нелепа, если у ва вообще не спрашивали, но и в целом тоже не несет никакой информативности. Во-первых, это явное осуждение собеседника. А он с вами делился чем-то явно не ожидания услышать осуждение в ответ. Во-вторых, так можно с легкостью испортить отношения с хорошим другом даже. Проще всего вообще забыть об этой фразе. Научитесь молчать тогда, когда это нужно.

"Делай как я"

Эта форма общения чаще присуща родителям, которые говорят это своим детям-подросткам. По их мнению, модель поведения должна быть единой - как у родителей. Если же ребенок хочет идти своим путем, это сразу вызывает шквал осуждения со стороны мам и пап. Для того, чтобы не провоцировать появление нервного тика у ребенка и не только - делайте как вы и никому такого не навязывайте. Голова на плечах есть не только у вас.

Напомним,