Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь

25 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь
Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь
pixabay.com

Мы, конечно, не утверждаем, что отношения - цель всей жизни. Но ведь и без них одиноко возвращаться в пустую квартиру, разве не так?

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Сегодня мы расскажем о трех установках, из-за которых вы все еще остаетесь одна и не решаетесь на отношения. 

"Я ищу настоящего мужчину"

Во-первых, "настоящий мужчина" - это очень стереотипное утверждение. А во-вторых, критерии оценивая у всех свои. И если ваш - это работящие руки, шесть кубиков пресса, ангельский характер и толстый кошелёк, то мы вынуждены вас разочаровать: вполне вероятно, таких мужчин еще не существует. Ваши завышенные ожидания - ваш наибольший враг. Особенно относительно внешности и особенностей характера. Признайте, что мы все очень индивидуальны, поэтому если вам и нужно что-то менять, то это только свое отношение к вопросу отношений и партнера. 

"Любовь - это страсть"

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Страсть - это секс. Любовь - совокупность многих факторов, которые собираются воедино вместе с вашим человеком. Строить отношения только на страсти - дело крайне неблагодарное и тяжелое. Во-первых, страсть и проявление двух темпераментов несут за собой крики, ссоры и обиды. А во-вторых, хоть и ваша мнимая итальянская парочка выглядит очень колоритно и, возможно, потом у вас происходит примирительный бурный секс, но дальше этого отношения не зайдут. Ведь здоровые и зрелые чувства проявляются именно не в проявлении характера, а в уступках. 

"Я слишком плоха для парня"

Заниженная самооценка часто играет злую шутку с отличными девушками. Для того, чтобы избавиться от подобных мыслей, попробуйте написать на листе бумаги ваши плюсы и минусы. Трезво оцените себя. Свои возможности. Слабости и достоинства. Попутно также можно разобраться и с тем, что именно для вас значит идеальный партнер. 

Напомним, 

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