Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь
Мы, конечно, не утверждаем, что отношения - цель всей жизни. Но ведь и без них одиноко возвращаться в пустую квартиру, разве не так?
"Я ищу настоящего мужчину"
Во-первых, "настоящий мужчина" - это очень стереотипное утверждение. А во-вторых, критерии оценивая у всех свои. И если ваш - это работящие руки, шесть кубиков пресса, ангельский характер и толстый кошелёк, то мы вынуждены вас разочаровать: вполне вероятно, таких мужчин еще не существует. Ваши завышенные ожидания - ваш наибольший враг. Особенно относительно внешности и особенностей характера. Признайте, что мы все очень индивидуальны, поэтому если вам и нужно что-то менять, то это только свое отношение к вопросу отношений и партнера.
"Любовь - это страсть"
"Я слишком плоха для парня"
Заниженная самооценка часто играет злую шутку с отличными девушками. Для того, чтобы избавиться от подобных мыслей, попробуйте написать на листе бумаги ваши плюсы и минусы. Трезво оцените себя. Свои возможности. Слабости и достоинства. Попутно также можно разобраться и с тем, что именно для вас значит идеальный партнер.
Напомним,