Как полезные привычки можно выработать за время карантина: 4 главных приобретения

17 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Как полезные привычки можно выработать за время карантина: 4 главных приобретения
Как полезные привычки можно выработать за время карантина: 4 главных приобретения
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Карантин - это, конечно, ужасно с точки зрения человеческих свобод и психологического состояния. Однако, не все так плохо.

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Сегодня мы расскажем, какие привычки у вас точно появятся после снятия карантина и какие еще можно успеть выработать. 

Спорт в домашних условиях 

С наступлением карантина сидение за рабочим столом удвоилось. А вот спортивный залы закрылись. Очевидно, что многим нужно было искать альтернативу. Именно тут на помощь пришли стены родной квартиры. На самом деле, карантин дал отличный толчок для многих начать уделять внимание спорту. Особенно для тех, кому раньше он был чужд. Скептики поверили, что он не отнимает так много времени, а зал и невероятно дорогой спортивный костюм вовсе не нужны для поддержания хорошей физической формы. Теперь можно делать кардио или практиковать асаны из йоги, не выходя из своей комнаты. Ну разве не круто?

Качественный сон 

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Карантин и опасность надвигающегося вируса дали понять людям, как важно ценить свое здоровье. А все проблемы чаще всего начинаются с мелочей. К примеру, со здорового сна. Для того, чтобы ваши биоритмы были налажены, метаболизм работал, как часы, а нервная система оставалась в порядке необходимо для начала разобраться со своим режимом сна. К примеру, спать ложиться нужно в тот же день, когда вы и проснулись. А для того, чтобы сон был более качественным необходимо отказаться от приемов пищи за 3-4 часа до него. 

Готовка дома

Если раньше вы позволяли себе ужинать в кафе или заказывать еду на дом, то теперь многие отказываются от этой идеи как по финансовым, так и по вопросам безопасности и сохранности здоровья. Очевидно, что остается один вариант - научиться готовить в домашних условиях. Для этого необходимо не так уж и много: капелька желания и голод. Вдохновляйтесь кулинарными шоу и книгами. Кто знает, может, после карантина вы станете вторым Джеймсом Оливером. 

Общение с родными 

Тяжелые времена объединяют родных и близких. Если у вас еще нет такой привычки, обязательно заведите себе звонить пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы просто поинтересоваться, как у них дела. Забота и опека так важны не только во время карантина, но и в обычной режиме жизни. А угроза вируса и карантин - просто отличное напоминание всем нам об этом. 
Напомним, 


 

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