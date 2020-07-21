Он - плохой любовник: ТОП-4 неочевидных признака

Определить плохого любовника можно еще до того, как вы окажитесь с ним в одной кровати.

Он не прикасается к вам

Как это сделать? На это указывает целый ряд неочевидных признаков, которые вы можете попросту не замечать. Откройте глаза и наконец-то сбегите от вашего горе-любовника.

При чем речь идет о прикосновениях, которые начинаются задолго до самих любовных утех. Мужчина, который испытывает к вам сильное физическое влечение, будет всячески пытаться дотронуться до вас даже в самом банальном проявлении: в кафе до руки, на эскалаторе до талии и в других удобных случаях.

Он слишком любит себя

Он много жалуется на жизнь

Нарциссы плохи тем, что чаще всего не любят никого, кроме себя. Соответственно, будьте готовы, что в постели он будет опять же любить не вас, а исключительно себя. Готовы к такому положению вещей? Продолжайте отношения. Но мы все же советуем сразу бежать от таких принцев на вовсе не белых конях.

Не будем сексистами, говоря, что нытье - не признак мужчины. Однако, следует понимать: парень, который имеет регулярную привычку жаловаться на жизнь, вряд ли сможет вас удивить своими умениями в постели. Такова проза жизни, к сожалению.

Он хамит вам

Это явный признак банального неуважения к вашей персоне. Секс, конечно, с таким человеком возможен. Однако, в таком случае, он может быть весьма грубый и даже бесчувственный. Человек, который позволяет себе повышать на вас голос либо попросту хамить, не должен вообще находиться даже рядом.

Напомним,