Он - плохой любовник: ТОП-4 неочевидных признака

21 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Он - плохой любовник: ТОП-4 неочевидных признака
Он - плохой любовник: ТОП-4 неочевидных признака
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Определить плохого любовника можно еще до того, как вы окажитесь с ним в одной кровати.

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Как это сделать? На это указывает целый ряд неочевидных признаков, которые вы можете попросту не замечать. Откройте глаза и наконец-то сбегите от вашего горе-любовника. 

Он не прикасается к вам

При чем речь идет о прикосновениях, которые начинаются задолго до самих любовных утех. Мужчина, который испытывает к вам сильное физическое влечение, будет всячески пытаться дотронуться до вас даже в самом банальном проявлении: в кафе до руки, на эскалаторе до талии и в других удобных случаях. 

Он слишком любит себя

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Нарциссы плохи тем, что чаще всего не любят никого, кроме себя. Соответственно, будьте готовы, что в постели он будет опять же любить не вас, а исключительно себя. Готовы к такому положению вещей? Продолжайте отношения. Но мы все же советуем сразу бежать от таких принцев на вовсе не белых конях. 

Он много жалуется на жизнь 

Не будем сексистами, говоря, что нытье - не признак мужчины. Однако, следует понимать: парень, который имеет регулярную привычку жаловаться на жизнь, вряд ли сможет вас удивить своими умениями в постели. Такова проза жизни, к сожалению. 

Он хамит вам

Это явный признак банального неуважения к вашей персоне. Секс, конечно, с таким человеком возможен. Однако, в таком случае, он может быть весьма грубый и даже бесчувственный. Человек, который позволяет себе повышать на вас голос либо попросту хамить, не должен вообще находиться даже рядом. 

Напомним, 

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