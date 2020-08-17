Почему вы не можете найти новую работу мечты: ТОП-3 причины
Хотите найти работу мечты, но везде получаете отказы?
Вас пугает ответственность
Далеко не каждый человек готов мириться с ответственностью, которую на него возлагают. Благодаря этому вы можете упускать действительно классные вакансии. Тут нужно сначала разобраться с причинами вашего страха. Что это? Как только у вас появится ответ, тогда вам будет легче решить проблему и приступить к более полноценной жизни. И работе в том числе.
Вы не верите в себя
Вам пока не до работы
Возможно, предыдущий опыт у вас не задался. Возможно, вам неприятно проецировать вероятность повторного опыта в вашей жизни. Тогда не спешите. У вас есть время на восстановление душевных сил. Достигните равновесия и начните заново искать работу по душе. А не чтобы на износ.
Напомним,