Почему вы не можете найти новую работу мечты: ТОП-3 причины

17 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Почему вы не можете найти новую работу мечты: ТОП-3 причины
Почему вы не можете найти новую работу мечты: ТОП-3 причины
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Хотите найти работу мечты, но везде получаете отказы?

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Возможно, проблема кроется вовсе не в том, что с вами либо работодателем что-то не так. Предлагаем узнать еще парочку возможных причин. 

Вас пугает ответственность 

Далеко не каждый человек готов мириться с ответственностью, которую на него возлагают. Благодаря этому вы можете упускать действительно классные вакансии. Тут нужно сначала разобраться с причинами вашего страха. Что это? Как только у вас появится ответ, тогда вам будет легче решить проблему и приступить к более полноценной жизни. И работе в том числе. 

Вы не верите в себя

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Неуверенность в себе часто убивает ваши карьерные амбиции. Это напрямую влияет и на решение работодателя брать или не брать вас на работу. Зачастую они могут чувствовать неуверенность, исходящую от вас. Поэтому для начала полюбите себя, ваше тело и мысли. А затем начните добавиться карьерных высот одна за другой. 

Вам пока не до работы

Возможно, предыдущий опыт у вас не задался. Возможно, вам неприятно проецировать вероятность повторного опыта в вашей жизни. Тогда не спешите. У вас есть время на восстановление душевных сил. Достигните равновесия и начните заново искать работу по душе. А не чтобы на износ. 

Напомним, 

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