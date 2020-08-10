Facebook разрешил сотрудникам еще год работать не в офисе: все подробности

Facebook разрешил сотрудникам еще год работать не в офисе: все подробности

Более того, компания будет платить сотрудникам дополнительную тысячу долларов на нужды "домашнего офиса"

Компания заявила о решении разрешить сотрудникам работать удаленно из-за пандемии коронавируса . Эти правила будут продолжаться до июля 2021 года. Об этом сообщил CNN.

Руководство компании также утверждает, что сотрудники Facebook смогут работать дома до тех пор, пока мир не победит эпидемию коронавируса.

"Исходя из рекомендаций экспертов в области охраны здоровья и власти, а также решений, принятых в ходе внутренних обсуждений этих вопросов, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июли 2021 года", – утверждает представитель компании.

Отдельно в Facebook рассказали о выделении дополнительной тысячи долларов для работников компании для нужды "домашнего офиса".

Напомним,