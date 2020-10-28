ТОП-4 реплики, которые быстро разрушают самые крепкие отношения
Никаких ультиматумов и мужчин из прошлого, и оставьте, наконец, в покое друзей, у которых все получается.
Он делал для меня больше
Мужчина начинает думать, чем он недотягивает до того самого идеального мужчины, и дотянет ли когда-нибудь? Все это может закончиться депрессией, нервным срывом и комплексами.
Ничего не можешь нормально сделать
Никогда так не говорите, про себя тоже желательно не думать. Вы убиваете всяческое стремление что-либо делать у мужчины.
Всегда можно похвалить за попытку, за усилия, поддержать.
Если бы ты меня любил…
Многие страдают от того, что их любят не так, как им нужно. Но все эти проблемы сидят в голове, а не в реальной жизни. Потому что любовь не может быть правильной или неправильной.
Она безусловна.
Не носи это
Если вы общаетесь с мужчиной, значит, примирились с его вкусами. Или нашли способы мягко воздействовать на него.
Но указанная выше фраза – это точно не мягко. Если постоянно будете поправлять мужчину, стараясь сделать из него кого-то другого, то однажды он просто уйдет.
Напомним,