ТОП-4 реплики, которые быстро разрушают самые крепкие отношения

Никаких ультиматумов и мужчин из прошлого, и оставьте, наконец, в покое друзей, у которых все получается.

Он делал для меня больше

Даже если вы говорите не о бывшем, а о своем отце, фраза воспринимается очень болезненно.

Мужчина начинает думать, чем он недотягивает до того самого идеального мужчины, и дотянет ли когда-нибудь? Все это может закончиться депрессией, нервным срывом и комплексами.

Ничего не можешь нормально сделать

Никогда так не говорите, про себя тоже желательно не думать. Вы убиваете всяческое стремление что-либо делать у мужчины.

Всегда можно похвалить за попытку, за усилия, поддержать.

Если бы ты меня любил…

Скажем честно, ультиматумам в любви не место.

Многие страдают от того, что их любят не так, как им нужно. Но все эти проблемы сидят в голове, а не в реальной жизни. Потому что любовь не может быть правильной или неправильной.

Она безусловна.

Не носи это

Если вы общаетесь с мужчиной, значит, примирились с его вкусами. Или нашли способы мягко воздействовать на него.

Но указанная выше фраза – это точно не мягко. Если постоянно будете поправлять мужчину, стараясь сделать из него кого-то другого, то однажды он просто уйдет.

Напомним,