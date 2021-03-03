Никогда не говорите эти фразы расстроенному человеку

Не все люди одинаково эмпатичны, многие понятия не имеют, как поддержать близкого человека, хотя очень хотят это сделать.

Начать можно с фраз, которые точно не стоит говорить, если друг пришел к вам с проблемой.

Соберись, нечего раскисать

Другим еще хуже, чем тебе

Слова, которые в теории должны приободрить, но на деле дают человеку понять, что никто не поможет с решением. Даже если устранить неприятность действительно под силу только ему, уж точно не стоит говорить об этом в кризисный момент, когда нужно поддержать.

Ни при каких условиях не говорите расстроенному человеку, что кому-то еще хуже. Как это вообще должно работать? С одной стороны вы обесцениваете его чувства, а с другой – предлагаете позлорадствовать или сказать «спасибо, что это не я»?

Каждый несет свой крест, каждый о чем-то переживает, а если вы хотите сказать, что друг должен ценить то, что имеет, такую формулировку и выберите.

Ты сама в этом виновата

Просто поспи

Подобная поддержка является токсичной, обвинения не только не помогают делу, но и заставляют человека чувствовать себя еще хуже, вгоняют в депрессию и провоцируют проявление комплексов в будущем.

Еще одна фраза, которая в виде шутки обесценивает ощущения человека.

Вы советуете другу просто отдохнуть, будто его переживания вызваны переутомлением, а не реальной проблемой.

Напомним,