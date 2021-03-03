Не говорите эти фразы расстроенному человеку
Не все люди одинаково эмпатичны, многие понятия не имеют, как поддержать близкого человека, хотя очень хотят это сделать.
Начать можно с фраз, которые точно не стоит говорить, если друг пришел к вам с проблемой.
Соберись, нечего раскисать
Другим еще хуже, чем тебе
Ни при каких условиях не говорите расстроенному человеку, что кому-то еще хуже. Как это вообще должно работать? С одной стороны вы обесцениваете его чувства, а с другой – предлагаете позлорадствовать или сказать «спасибо, что это не я»?
Каждый несет свой крест, каждый о чем-то переживает, а если вы хотите сказать, что друг должен ценить то, что имеет, такую формулировку и выберите.
Ты сама в этом виновата
Просто поспи
Еще одна фраза, которая в виде шутки обесценивает ощущения человека.
Вы советуете другу просто отдохнуть, будто его переживания вызваны переутомлением, а не реальной проблемой.
Напомним,