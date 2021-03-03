Не говорите эти фразы расстроенному человеку

3 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Не говорите эти фразы расстроенному человеку
Никогда не говорите эти фразы расстроенному человеку
pixabay.com

Не все люди одинаково эмпатичны, многие понятия не имеют, как поддержать близкого человека, хотя очень хотят это сделать.

Начать можно с фраз, которые точно не стоит говорить, если друг пришел к вам с проблемой.

Соберись, нечего раскисать 

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Слова, которые в теории должны приободрить, но на деле дают человеку понять, что никто не поможет с решением. Даже если устранить неприятность действительно под силу только ему, уж точно не стоит говорить об этом в кризисный момент, когда нужно поддержать.

Другим еще хуже, чем тебе

Ни при каких условиях не говорите расстроенному человеку, что кому-то еще хуже. Как это вообще должно работать? С одной стороны вы обесцениваете его чувства, а с другой – предлагаете позлорадствовать или сказать «спасибо, что это не я»?

Каждый несет свой крест, каждый о чем-то переживает, а если вы хотите сказать, что друг должен ценить то, что имеет, такую формулировку и выберите. 

Ты сама в этом виновата

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Подобная поддержка является токсичной, обвинения не только не помогают делу, но и заставляют человека чувствовать себя еще хуже, вгоняют в депрессию и провоцируют проявление комплексов в будущем. 

Просто поспи

Еще одна фраза, которая в виде шутки обесценивает ощущения человека.

Вы советуете другу просто отдохнуть, будто его переживания вызваны переутомлением, а не реальной проблемой.

Напомним,

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