ТОП-5 причин, почему мы все откладываем на потом

ТОП-5 неочевидных причин, почему мы все откладываем на потом

Психолог Богдана Валигура рассказала, почему людям свойственно откладывать жизнь на потом.

Страх осуждения

Человек даже не пытается что-то сделать или создать, потому что переживает о конечном результате.

Скрывая слабость

Или идеально, или никак

Порой человек объективно оценивает свои навыки, полагая, что для хорошего выполнения некого дела ему потребуется что-то узнать, подучить и попробовать. Но страх признать собственную слабость и изъяны приводит к тому, что мы не делаем вообще ничего.

Перфекционизм не зря называют одним из качеств, которые мешают в процессе работы. Вы настолько хотите сделать все идеально, что даже решиться не можете, все ждете идеального момента, хотя достаточно и благоприятного.

Страх большого успеха

И такое тоже бывает, например, женщина не идет на работу своей мечты, переживая, что начнет зарабатывать больше мужа.

Слишком большой объем работы

Знакомо ли вам ощущение, когда не получается сесть за работу из-за мыслей, сколько придется на нее потратить? Сложно начать дипломную работу или ремонт в доме, потому что мысли сразу устремляются к финалу, недостижимому пока и очень далекому.

Психолог рекомендует делить большие цели на маленькие, дневные, концентрируясь именно на них.

Напомним,