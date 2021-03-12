ТОП-5 причин, почему мы все откладываем на потом

12 марта 2021 10:10 Алла Лысак
ТОП-5 причин, почему мы все откладываем на потом
ТОП-5 неочевидных причин, почему мы все откладываем на потом
pixabay.com

Психолог Богдана Валигура рассказала, почему людям свойственно откладывать жизнь на потом.

Страх осуждения

Человек даже не пытается что-то сделать или создать, потому что переживает о конечном результате.

Скрывая слабость

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Порой человек объективно оценивает свои навыки, полагая, что для хорошего выполнения некого дела ему потребуется что-то узнать, подучить и попробовать. Но страх признать собственную слабость и изъяны приводит к тому, что мы не делаем вообще ничего.

Или идеально, или никак 

Перфекционизм не зря называют одним из качеств, которые мешают в процессе работы. Вы настолько хотите сделать все идеально, что даже решиться не можете, все ждете идеального момента, хотя достаточно и благоприятного.

Страх большого успеха

И такое тоже бывает, например, женщина не идет на работу своей мечты, переживая, что начнет зарабатывать больше мужа.

Слишком большой объем работы

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Знакомо ли вам ощущение, когда не получается сесть за работу из-за мыслей, сколько придется на нее потратить? Сложно начать дипломную работу или ремонт в доме, потому что мысли сразу устремляются к финалу, недостижимому пока и очень далекому.

Психолог рекомендует делить большие цели на маленькие, дневные, концентрируясь именно на них.

Напомним,

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