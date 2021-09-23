ТОП-3 типа женщин, которые нравятся мужчинам больше всего

Психологи выделили три темперамента женщин, которым легче всего найти спутника жизни, поскольку мужчинам они нравятся.

Девушка-мамочка

Подходит для парней, которые ищут тихую гавань. Такая женщина покоряет мужчину заботой и комфортом, ведь наготове всегда будет вкусный суп и желание выслушать, а также поддержать. Если вы именно такая женщина, будьте осторожны, велик риск попасть на несамостоятельного парня.

Девушка-любовница

Та самая девушка, которую хотят все. Она не концентрируется на быте, однако может дать мужчинам страстный и бурный роман. Ради чувственного наслаждения с такой дамой мужчина готов на все.

Девушка-партнер

Кажется, девушка-партнер - мечта любого мужчины. Она может справиться с проблемами, но, если у нее не получается позовет на помощь, а также подставит свое плечо, если будет нужна ее поддержка. Речь идет о равноправных отношениях, построенных на уважении.

Напомним,