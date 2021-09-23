ТОП-3 типа женщин, которые нравятся мужчинам больше всего

23 сентября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-3 типа женщин, которые нравятся мужчинам больше всего
ТОП-3 типа женщин, которые нравятся мужчинам больше всего
pixabay.com

Психологи выделили три темперамента женщин, которым легче всего найти спутника жизни, поскольку мужчинам они нравятся.

Девушка-мамочка

Подходит для парней, которые ищут тихую гавань. Такая женщина покоряет мужчину заботой и комфортом, ведь наготове всегда будет вкусный суп и желание выслушать,  а также поддержать. Если вы именно такая женщина, будьте осторожны, велик риск попасть на несамостоятельного парня. 

Девушка-любовница

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Та самая девушка, которую хотят все. Она не концентрируется на быте, однако может дать мужчинам страстный и бурный роман. Ради чувственного наслаждения с такой дамой мужчина готов на все.

Девушка-партнер

Кажется, девушка-партнер - мечта любого мужчины. Она может справиться с проблемами, но, если у нее не получается позовет на помощь, а также подставит свое плечо, если будет нужна ее поддержка. Речь идет о равноправных отношениях, построенных на уважении.

Напомним, 

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