ТОП-3 вопроса об анальном сексе, которые вы стесняетесь задать

21 октября 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-3 вопроса об анальном сексе, которые вы стесняетесь задать
ТОП-3 вопроса об анальном сексе, которые вы стесняетесь задать
pixabay.com

Табу касательно орального секса, наконец, сняты, однако анальный секс все еще остается в списке некомфортных для обсуждения тем.

Вреден ли анальный секс?

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Медики до сих пор спорят о возможных проблемах у женщин и мужчин, практикующих анальный секс. Но осторожными должны быть прежде всего партнеры, имеющие проктологические заболевания.

Кроме того, анальный секс желательно практиковать с партнером, которого вы хорошо знаете, ведь при такого рода контакте риск подхватить венерическое заболевание гораздо выше, а бактерии флоры прямой кишки могут вызвать раздражение как у вас, так и у партнера, презерватив очень желателен. 

Как подготовиться к анальному сексу 

Никуда не стоит торопиться и ставить себе условия «либо сейчас, либо никогда» тоже нельзя. Вы должны привыкать к ощущениям постепенно.

Сначала можно поупражняться с пальцами. Партнеру необходимо доверять, а в себе и в своих желаниях не сомневаться.

Если с первого раза не получится, не стоит в чем-то себя винить.

Как часто можно заниматься анальным сексом

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Если вы уже вошли во вкус и хотите время от времени практиковать такой вид удовольствия, медики рекомендуют остановиться на 1-2 раза в неделю. Можно ли чаще? Да, особенно если возбуждение достигается исключительно посредством такого вида близости. 

Напомним, 

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