ТОП-3 вопроса об анальном сексе, которые вы стесняетесь задать
Табу касательно орального секса, наконец, сняты, однако анальный секс все еще остается в списке некомфортных для обсуждения тем.
Вреден ли анальный секс?
Кроме того, анальный секс желательно практиковать с партнером, которого вы хорошо знаете, ведь при такого рода контакте риск подхватить венерическое заболевание гораздо выше, а бактерии флоры прямой кишки могут вызвать раздражение как у вас, так и у партнера, презерватив очень желателен.
Как подготовиться к анальному сексу
Никуда не стоит торопиться и ставить себе условия «либо сейчас, либо никогда» тоже нельзя. Вы должны привыкать к ощущениям постепенно.
Сначала можно поупражняться с пальцами. Партнеру необходимо доверять, а в себе и в своих желаниях не сомневаться.
Если с первого раза не получится, не стоит в чем-то себя винить.
Как часто можно заниматься анальным сексом
Напомним,