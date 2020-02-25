Какого числа Прощеное воскресение в 2020 году?

25 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Какого числа Прощеное воскресение в 2020 году?
Дата Прощеного воскресенья в 2020 году
pixabay.com

Прощеное воскресенье традиционно отмечается в последний день перед Великим постом!

Дата Прощеного воскресенья меняется в зависимости от даты Пасхи, в 2020 году праздник выпадает на 1 марта.

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Именно в этот день наши предки готовились к Великому посту духовно и просили прощения у тех, кого они могли обидеть или задеть.

Считается, что без прощения нет смысла придерживаться поста, если вы не попросили прощения или не простили других, то последующие лишения и ограничения в еде на протяжении нескольких недель не имеют особого значения.

Как именно просить прощения, церковь не указывает. Достаточно делать это искренне и от чистого сердца. Наши предки просили прощения не только перед друзьями и родными, но и перед людьми, которые уже покинули наш мир. 

Напомним,

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