7 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 7 апреля 2021?
1. Всемирный день здоровья (ООН)
2. Благовещение пресвятой богородицы
4. День рождения регби (США)
5. День легкого пива
Памятные даты 7 апреля, годовщины и события
В 1348 году в Праве начал работу Карлов университет, он считается одним из самых старых в Европе.
В Вене в 1805 году состоялась премьера симфонии № 3 Бетховена «Eroica».
В 1827 году фармацевт из Англии Джон Уокер открыл продажу серных спичек, своего собственного изобретения.
В 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (празднуется День здоровья).
В Нью-Йорке в 1957 году состоялась последняя поездка троллейбуса.
Знаменитости, родившиеся 7 апреля
7 апреля родились американский актер Рассел Кроу, украинский шоумен и юморист Евгений Кошевой, китайский и американский актер, каскадер Джеки Чан.
Какой сегодня церковный праздник
- Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)
Согласно священному писанию, в этот день Дева Мария узнала от Архангела Гавриила, появившегося в ее доме, благую весть. Ей надлежит выносить и родить ребенка бога и спасителя Иисуса Христа.
Юная девушка покорно приняла божественную волю, поэтому в этот день православные празднуют начало пути сына божьего в мир смертных.
Впервые Благовещение в христианском мире отметили в 4 веке, а уже в 8 веке праздник приобрел статус одного из самых крупных для верующих.
Что сегодня нельзя делать
В благовещение категорически нельзя работать на земле, стирать, шить, вязать, убирать дома и трудиться любым другим способом (кроме работы, необходимой для выполнения служебных полномочий, например, на рабочем месте).
Запрещено сквернословить, ругаться, ссориться, говорить и думать о плохом.
Считается дурной приметой одолжить деньги на Благовещение, а девушки в этот день никогда не заплетали косы и не делали прически.
Приметы на 7 апреля
Чтобы очистить дом от плохих сил, на Благовещение раньше зажигали свечи.
Кроме того, люди наблюдали за погодой, чтобы знать, какой их ожидает урожай в текущем году. Ветер и дождь на Благовещение сулит хороший урожай пшеницы, ржи и других злаковых культур, а гроза в этот день прогнозировала жаркое лето.
Именинники 7 апреля
- Генрих, Вячеслав, Тихон, Устин.
Напомним,