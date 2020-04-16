16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 апреля является 107 днем года, до конца года осталось 259 дней. 

Какой праздник 16 апреля 2020?   

Всемирный день голоса, 

Читайте такжеВербное воскресенье 2020: дата, история праздника
День независимости Кипра,

День королевы (Дания),

День милиции (Куба).

Памятные даты 16 апреля, годовщины и события

В 1710 году Филипп Орлик стал запорожским гетманом.

В 1932 году в Ленинграде изготовили первые советские телевизоры. 

В 1943 году в Швейцарии доказали психотропное действие на организм ЛСД. 

В 2003 году политики подписали Афинский трактат, который сделал 10 стран членами ЕС. 

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 16 апреля 

16 апреля родились Бенедикт XVI, ставшим 265-м Папой Римским, Иван Бортник, российский актер театра и кино, Александр Зинченко, украинский политик. 

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеТимур Мирошниченко: Я разговаривал с животиком жены и просил сына родиться в мой выходной
Православные сегодня вспоминают Никиту Исповедника, жившего в 8-9 веках. 

Наши предки считали, что на Никиту начинается бурное таяние снега, если он, конечно, долежал до середины апреля. 

Некоторые опасались паводков, которые приносили беды, поэтому стремились именно в этот день, 16 апреля, определить, насколько может разойтись река.

Для этого украинцы использовали разные приметы, смотрели на высоту гнезда кулика и места, где размещены кротовые норы. 

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В древние времена 16 апреля украинцы отмечали так называемый Никитин день или день Угощения водяного. Считалось, что именно сегодня водяной просыпается от зимней спячки и первым делом начинает искать, чем бы поживиться. 

Местные жители стремились задобрить водяного и сбрасывали в водоемы, расположенные рядом, всякую пищу. Даже если водяной не съест угощение, продукты пригодятся живности, живущей в воде, приговаривали люди. 

Примечательно, что в этом году День пробуждения водяного совпадает с Чистым четвергом накануне Пасхи, принято купаться и умываться.

Приметы на 16 апреля

Длительные раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.

Если 16 апреля выпадает дождь, то весну рано ждать не стоит.

Южный ветер говорит о том, что яровые будут отлично расти.

Березовый сок в больших количествам символизирует дождливое лето.

Именинники: Никита, Мартин, Феодосия. 

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники

Материалы по теме

Чистый четверг: как правильно провести этот день?
Праздники

Чистый четверг: как правильно провести этот день?
15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Страстная неделя 2020 по дням: традиции и запреты
Праздники

Страстная неделя 2020 по дням: традиции и запреты

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK