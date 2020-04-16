16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 апреля является 107 днем года, до конца года осталось 259 дней.

Какой праздник 16 апреля 2020?

Всемирный день голоса,

День независимости Кипра,

День королевы (Дания),

День милиции (Куба).

Памятные даты 16 апреля, годовщины и события

В 1710 году Филипп Орлик стал запорожским гетманом.

В 1932 году в Ленинграде изготовили первые советские телевизоры.

В 1943 году в Швейцарии доказали психотропное действие на организм ЛСД.

В 2003 году политики подписали Афинский трактат, который сделал 10 стран членами ЕС.

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 16 апреля

16 апреля родились Бенедикт XVI, ставшим 265-м Папой Римским, Иван Бортник, российский актер театра и кино, Александр Зинченко, украинский политик.

Какой сегодня церковный праздник

Православные сегодня вспоминают Никиту Исповедника, жившего в 8-9 веках.

Наши предки считали, что на Никиту начинается бурное таяние снега, если он, конечно, долежал до середины апреля.

Некоторые опасались паводков, которые приносили беды, поэтому стремились именно в этот день, 16 апреля, определить, насколько может разойтись река.

Для этого украинцы использовали разные приметы, смотрели на высоту гнезда кулика и места, где размещены кротовые норы.

Что сегодня нельзя делать

В древние времена 16 апреля украинцы отмечали так называемый Никитин день или день Угощения водяного. Считалось, что именно сегодня водяной просыпается от зимней спячки и первым делом начинает искать, чем бы поживиться.

Местные жители стремились задобрить водяного и сбрасывали в водоемы, расположенные рядом, всякую пищу. Даже если водяной не съест угощение, продукты пригодятся живности, живущей в воде, приговаривали люди.

Примечательно, что в этом году День пробуждения водяного совпадает с Чистым четвергом накануне Пасхи, принято купаться и умываться.

Приметы на 16 апреля

Длительные раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.

Если 16 апреля выпадает дождь, то весну рано ждать не стоит.

Южный ветер говорит о том, что яровые будут отлично расти.

Березовый сок в больших количествам символизирует дождливое лето.

Именинники: Никита, Мартин, Феодосия.

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,