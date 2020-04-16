Страстная пятница перед Пасхой: что нельзя делать?
Рассказываем о традициях и запретах пятого дня Страстной седмицы, Страстной пятницы.
Страстная пятница продолжает Страстную (Вербную) седмицу.
Что нужно сделать в Страстную пятницу?
В Страстную пятницу уделите время молитве, почитайте Евангелие и подумайте о духовном очищении.
Что нельзя делать в Страстную пятницу?
Нельзя веселиться, развлекаться и праздновать.
Согласно народному поверью: кто в Страстную пятницу будет смеяться, тот весь год проплачет.
Откажитесь от любой домашней работы, нельзя резать, шить, убирать, работать на земле, даже что-то сеять.
Косметические процедуры (окрашивание волос, стрижка) не будут удачными.
Напомним,