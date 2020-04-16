Страстная пятница перед Пасхой: что нельзя делать?

Рассказываем о традициях и запретах пятого дня Страстной седмицы, Страстной пятницы.

Страстная пятница продолжает Страстную (Вербную) седмицу.

Что нужно сделать в Страстную пятницу?

Верующие вспоминают страдания, которые пришлось пережить Иисусу на кресте.

В Страстную пятницу уделите время молитве, почитайте Евангелие и подумайте о духовном очищении.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу верующие отказываются от пищи, употребляют только хлеб и воду после захода солнца. Постарайтесь обойтись без пищевых излишеств, употребление алкогольных напитков строго запрещено в этот день.

Нельзя веселиться, развлекаться и праздновать.

Согласно народному поверью: кто в Страстную пятницу будет смеяться, тот весь год проплачет.

Откажитесь от любой домашней работы, нельзя резать, шить, убирать, работать на земле, даже что-то сеять.

Косметические процедуры (окрашивание волос, стрижка) не будут удачными.

Напомним,