23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 апреля является 114 днем года, до конца года осталось 252 дня.  

Какой праздник 23 апреля 2020?      

Памятные даты 23 апреля, годовщины и события

В 1348 году в Великобритании учредили орден Подвязки, высшую национальную награду.

В 1896 году в Нью-Йорке состоялся первый в истории киносеанс.

В 1907 году писатель Джек Лондон начал свою кругосветное путешествие. 

В 1959 году в Украине появился Союз журналистов.

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 23 апреля 

23 апреля родились писатель Уильямс Шекспир, основатель квантовой физики Макс Планк, первый президент РФ Борис Ельцин. 

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь вспоминает мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (около 249—251 годов). 

Что сегодня нельзя делать

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Продолжается светлая Седмица, так называется неделя, которое следует за Воскресением Иисуса Христа, праздником Великой Пасхи.

На протяжении всей недели необходимо придерживаться ряда запретов, не сквернословить, не ругаться, не злиться.

Нельзя ходить на кладбище и работать на земле, особенно протыкать ее острыми предметами. 

Приметы на 23 апреля 

Если солнце окутал туман, лето будет урожайным.

Дымки нет, значит придется засевать поле заново.

Молодые паучки символизировали, что вскоре станет тепло.

Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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