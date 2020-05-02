2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 мая 2020 00:30 Алла Лысак
2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 мая является 123 днем года, до конца года осталось 243 дня.

Какой праздник 2 мая 2020?          

Памятные даты 2 мая, годовщины и события

В 1848 году во Льве создали первую украинскую политическую организацию под названием Главная русская рада.

В 1902 году телезрители увидели первый научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну».

В 1940 году комитет отменил XII летние Олимпийские игры.

В 1997 году Тони Блэр занял место главы правительства Великобритании. 

Знаменитости, родившиеся 2 мая

2 мая родились английский писатель Джером Клапка Джером, американский киноактер и певец Бинг Кросби, футболист Дэвид Бекхэм. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти блаженной Матроны Московской.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что 2 мая нужно обязательно помолиться, чтобы избавиться от невзгод и неприятностей на целый год вперед.

Нельзя носить старую одежду и думать о плохом.

Если у вас украли в этот день имущество, судьба обязательно укажет на вора, считали украинцы. 

Приметы на 2 мая

Если день дождливый и пасмурный, то июнь будет сухим и солнечным.

Зайцы не сменили шерсть, ожидайте похолодания.

Теплая погода 2 мая сулит похолодание в конце месяца. 

Вечером нет ветра, а звезды яркие, значит, погода будет хорошей. 

Именинники:  Виктор, Егор, Иван.

Напомним,

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