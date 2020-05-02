2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 мая является 123 днем года, до конца года осталось 243 дня.
Какой праздник 2 мая 2020?
- Всемирный день астрономии,
- Двенадцатый день праздника Ридван.
Памятные даты 2 мая, годовщины и события
В 1848 году во Льве создали первую украинскую политическую организацию под названием Главная русская рада.
В 1902 году телезрители увидели первый научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну».
В 1940 году комитет отменил XII летние Олимпийские игры.
В 1997 году Тони Блэр занял место главы правительства Великобритании.
Знаменитости, родившиеся 2 мая
2 мая родились английский писатель Джером Клапка Джером, американский киноактер и певец Бинг Кросби, футболист Дэвид Бекхэм.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти блаженной Матроны Московской.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя носить старую одежду и думать о плохом.
Если у вас украли в этот день имущество, судьба обязательно укажет на вора, считали украинцы.
Приметы на 2 мая
Если день дождливый и пасмурный, то июнь будет сухим и солнечным.
Зайцы не сменили шерсть, ожидайте похолодания.
Теплая погода 2 мая сулит похолодание в конце месяца.
Вечером нет ветра, а звезды яркие, значит, погода будет хорошей.
Именинники: Виктор, Егор, Иван.
Напомним,