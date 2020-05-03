3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 мая является 124 днем года, до конца года осталось 242 дня.

Какой праздник 3 мая 2020?

Всемирный день свободы печати,

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Праздник конституции в Польше,

День матери в Литве.

Памятные даты 3 мая, годовщины и события

В 1902 году в США создана компания «Пепси».

В 1960 году страны, входящие в Европейский союз, подписали Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли.

В 1996 году лондонская газета «Таймс» вышла в новом формате с главными новостями на первой странице.

В 1999 году мощный ураган опустошил юг и восток Оклахома-Сити, жертвами стихии стали 36 человек, на восстановление города потратили миллиард долларов.

Знаменитости, родившиеся 3 мая

3 мая родились итальянская актриса Дебора Каприольо, британская актриса Ребекка Мария Холл, итальянский актер Массимо Раньери.

Какой сегодня церковный праздник

Памяти епископа Кирилла Катанского (в народе день Катаника).

Что сегодня нельзя делать

Рыбаки в этот день традиционно старались не ходить на промысел, считалось, что ловля рыбы является сегодня большим грехом.

Возможно, это связано с тем, что 3 мая плотва начинает метать икру, тревожить рыбу во время нереста не следует.

Приметы на 3 мая

Земля стала сухим пластом, не стоит ждать богатого урожая.

Если рожь опередила в росте траву, то она и принесет богатый урожай.

Много шишек, значит, будет в достатке пшеницы.

Именинники: Виола, Гавриил, Григорий, Федор.

Напомним,