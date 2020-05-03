3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 мая 2020 00:10 Алла Лысак
3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 мая является 124 днем года, до конца года осталось 242 дня.

Какой праздник 3 мая 2020?           

Памятные даты 3 мая, годовщины и события

В 1902 году в США создана компания «Пепси».

В 1960 году страны, входящие в Европейский союз, подписали Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли.

В 1996 году лондонская газета «Таймс» вышла  в новом формате с главными новостями на первой странице. 

В 1999 году мощный ураган опустошил юг и восток Оклахома-Сити, жертвами стихии стали 36 человек, на восстановление города потратили миллиард долларов.

Знаменитости, родившиеся 3 мая

3 мая родились итальянская актриса Дебора Каприольо, британская актриса Ребекка Мария Холл, итальянский актер Массимо Раньери.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Памяти епископа Кирилла Катанского (в народе день Катаника).

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Рыбаки в этот день традиционно старались не ходить на промысел, считалось, что ловля рыбы является сегодня большим грехом.

Возможно, это связано с тем, что 3 мая плотва начинает метать икру, тревожить рыбу во время нереста не следует. 

Приметы на 3 мая

Земля стала сухим пластом, не стоит ждать богатого урожая.

Если рожь опередила в росте траву, то она и принесет богатый урожай.

Много шишек, значит, будет в достатке пшеницы. 

Именинники:  Виола, Гавриил, Григорий, Федор.

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник

Материалы по теме

2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

30 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK