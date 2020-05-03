3 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 мая является 124 днем года, до конца года осталось 242 дня.
Какой праздник 3 мая 2020?
- Всемирный день свободы печати,
- Праздник конституции в Польше,
- День матери в Литве.
Памятные даты 3 мая, годовщины и события
В 1902 году в США создана компания «Пепси».
В 1960 году страны, входящие в Европейский союз, подписали Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли.
В 1996 году лондонская газета «Таймс» вышла в новом формате с главными новостями на первой странице.
В 1999 году мощный ураган опустошил юг и восток Оклахома-Сити, жертвами стихии стали 36 человек, на восстановление города потратили миллиард долларов.
Знаменитости, родившиеся 3 мая
3 мая родились итальянская актриса Дебора Каприольо, британская актриса Ребекка Мария Холл, итальянский актер Массимо Раньери.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти епископа Кирилла Катанского (в народе день Катаника).
Что сегодня нельзя делать
Возможно, это связано с тем, что 3 мая плотва начинает метать икру, тревожить рыбу во время нереста не следует.
Приметы на 3 мая
Земля стала сухим пластом, не стоит ждать богатого урожая.
Если рожь опередила в росте траву, то она и принесет богатый урожай.
Много шишек, значит, будет в достатке пшеницы.
Именинники: Виола, Гавриил, Григорий, Федор.
Напомним,