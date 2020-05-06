6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 мая 2020 00:30 Алла Лысак
6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

6 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 мая является 127 днем года, до конца года осталось 248 дней.

Какой праздник 6 мая 2020?              

Памятные даты 6 мая, годовщины и события

В 1919 году создана Крымская советская республика.

В 1953 году в  Филадельфии во время операции на открытом сердце применили аппарат, насыщающий кровь кислородом. 

В 1994 году состоялся первый рейс из Англии во Францию под Ла-Маншем. 

В 2007 году во Франции во втором туре выборов победил Николя Саркози.

Знаменитости, родившиеся 6 мая

6 мая родились английская актриса Наоми Скотт, датский актер кино и телевидения Ларс Миккельсен, премьер-министр Великобритании Тони Блэр. 

Какой сегодня церковный праздник

  •  Православная церковь почитает память мученика Георгия Победоносца, а в народе этот день называют Юрьевым. 

Что сегодня нельзя делать 

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Особенных ограничений в Юрьев день не предусмотрено, однако у наших предков существовало множество традиций и ритуалов, связанных с этим днем и природой. 

Самые известные обряды касаются росы, которой в этот день приписывали целебные качества. Раньше люди верили, что утром 6 мая необходимо лечь на траву, покрытую росой, чтобы быть здоровым и счастливым весь год. 

Приметы на 6 мая

  • В этот день сходит весна на землю.
  • Юрьева роса от семи недугов.
  • С Юрия — хороводы, с Дмитрия — вечерницы.

Именинники: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия. 

Напомним,

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