6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 мая является 127 днем года, до конца года осталось 248 дней.
Какой праздник 6 мая 2020?
- День учителя (Ямайка)
- День пехоты в Украине,
- Юрьев день (народный праздник).
Памятные даты 6 мая, годовщины и события
В 1919 году создана Крымская советская республика.
В 1953 году в Филадельфии во время операции на открытом сердце применили аппарат, насыщающий кровь кислородом.
В 1994 году состоялся первый рейс из Англии во Францию под Ла-Маншем.
В 2007 году во Франции во втором туре выборов победил Николя Саркози.
Знаменитости, родившиеся 6 мая
6 мая родились английская актриса Наоми Скотт, датский актер кино и телевидения Ларс Миккельсен, премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Какой сегодня церковный праздник
- Православная церковь почитает память мученика Георгия Победоносца, а в народе этот день называют Юрьевым.
Что сегодня нельзя делать
Самые известные обряды касаются росы, которой в этот день приписывали целебные качества. Раньше люди верили, что утром 6 мая необходимо лечь на траву, покрытую росой, чтобы быть здоровым и счастливым весь год.
Приметы на 6 мая
- В этот день сходит весна на землю.
- Юрьева роса от семи недугов.
- С Юрия — хороводы, с Дмитрия — вечерницы.
Именинники: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия.
Напомним,