6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 мая является 127 днем года, до конца года осталось 248 дней.

Какой праздник 6 мая 2020?

День учителя (Ямайка)

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День пехоты в Украине,

Юрьев день (народный праздник).

Памятные даты 6 мая, годовщины и события

В 1919 году создана Крымская советская республика.

В 1953 году в Филадельфии во время операции на открытом сердце применили аппарат, насыщающий кровь кислородом.

В 1994 году состоялся первый рейс из Англии во Францию под Ла-Маншем.

В 2007 году во Франции во втором туре выборов победил Николя Саркози.

Знаменитости, родившиеся 6 мая

6 мая родились английская актриса Наоми Скотт, датский актер кино и телевидения Ларс Миккельсен, премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь почитает память мученика Георгия Победоносца, а в народе этот день называют Юрьевым.

Что сегодня нельзя делать

Особенных ограничений в Юрьев день не предусмотрено, однако у наших предков существовало множество традиций и ритуалов, связанных с этим днем и природой.

Самые известные обряды касаются росы, которой в этот день приписывали целебные качества. Раньше люди верили, что утром 6 мая необходимо лечь на траву, покрытую росой, чтобы быть здоровым и счастливым весь год.

Приметы на 6 мая

В этот день сходит весна на землю.

Юрьева роса от семи недугов.

С Юрия — хороводы, с Дмитрия — вечерницы.

Именинники: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия.

Напомним,