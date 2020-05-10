10 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться? Симеона

10 мая является 131 днем года, до конца года осталось 244 дня.

Какой праздник 10 мая 2020?

День матери,

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День книги в Германии,

Праздник цветов (Азербайджан).

Памятные даты 10 мая, годовщины и события

В 1503 году Христофор Колумб добрался до Каймановых островов.

В 1811 году Англия перешла на бумажные деньги.

В 1844 году столицей Канады провозгласили Монреаль.

В 1871 году закончилась франко-прусская война.

В 1933 году сторонники Гитлера в Германии сожгли книги на публичной акции.

Знаменитости, родившиеся 10 мая

10 мая родились ирландский предприниматель, основавший компанию Lipton, Томас Липтон, актриса Наталья Бондарчук.

Какой сегодня церковный праздник

День святого мученика Симеона

Что сегодня нельзя делать

Наши предки старались не есть в этот день зёрна, которые были приготовлены на посев. А иначе богатого урожая ждать не стоит.

В некоторых местах молодежи запрещали в этот день петь около полей, считая подобное поведение греховным.

Приметы на 10 мая

Облака быстро бегут по небу, установится сложная погода.

Сильной дождь 10 мая, признак, что уродится рожь.

Если листья березы уже полностью развернулись, пора сажать картофель.

Именинники: Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен.

Напомним,