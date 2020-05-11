11 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 мая 2020 00:30 Алла Лысак
11 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 мая является 132 днем года, до конца года осталось 243 дня. 

Какой праздник 11 мая 2020?           

Памятные даты 11 мая, годовщины и события

В 1907 году в Киеве по инициативе профессора Михаила Грушевского учредили Украинское научное общество.

В 1916 году физик-теоретик Альберт Эйнштейн презентовал научному сообществу свою теорию относительности.

В 1920 году в Оксфордском университете разрешили обучаться женщинам.

В 1928 году в Нью-Йорке впервые в мире стартовала регулярная трансляция телевизионных передач.

Кто родился 11 мая

11 мая родились французская топ-модель Летиция Каста, британский рок-певец, больше всего известный как фронтмен The Animals Эрик Бердон.

Какой сегодня церковный праздник

  • Максимом день

Что сегодня можно делать 

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Наши предки в этот день собирали березовый сок, он считался особенно целебным.

Таким соком можно лечить больных людей с надежной на их скорое выздоровление.

Знахари активно готовили снадобья из листьев подорожника и крапивы. 

Приметы на 11 мая

  • Если бабочки попрятались под крышей – ждите ветра и похолодания.
  • Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.
  • Если на восходе на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.
  • Если после дождя температура упала – погода улучшится.

Именинники: Виталий, Евсей, Кирилл, Максим.

Напомним,

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