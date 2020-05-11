11 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 мая является 132 днем года, до конца года осталось 243 дня.
Какой праздник 11 мая 2020?
- День конституции в Лаосе,
- Праздник борозды в Таиланде.
Памятные даты 11 мая, годовщины и события
В 1907 году в Киеве по инициативе профессора Михаила Грушевского учредили Украинское научное общество.
В 1916 году физик-теоретик Альберт Эйнштейн презентовал научному сообществу свою теорию относительности.
В 1920 году в Оксфордском университете разрешили обучаться женщинам.
В 1928 году в Нью-Йорке впервые в мире стартовала регулярная трансляция телевизионных передач.
Кто родился 11 мая
11 мая родились французская топ-модель Летиция Каста, британский рок-певец, больше всего известный как фронтмен The Animals Эрик Бердон.
Какой сегодня церковный праздник
- Максимом день
Что сегодня можно делать
Таким соком можно лечить больных людей с надежной на их скорое выздоровление.
Знахари активно готовили снадобья из листьев подорожника и крапивы.
Приметы на 11 мая
- Если бабочки попрятались под крышей – ждите ветра и похолодания.
- Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.
- Если на восходе на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.
- Если после дождя температура упала – погода улучшится.
Именинники: Виталий, Евсей, Кирилл, Максим.
Напомним,