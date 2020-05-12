12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 мая является 133 днем года, до конца года осталось 242 дня.
Какой праздник 12 мая 2020?
- Международный день медицинской сестры,
- Всемирный день танца живота,
- День неожиданных находок,
- День любования природой.
Памятные даты 12 мая, годовщины и события
В 1311 году Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.
В 1918 году лайнер «Олимпик» в сопровождении эсминцев потопил немецкую подводную лодку, разрубив ее пополам.
В 1935 году в штате Огайо основан первый клуб анонимных алкоголиков.
Кто родился 12 мая
12 мая родились американский актер и обладатель Оскара Рами Малек, американский актер Стивен Болдуин.
Какой сегодня церковный праздник
Девяти мучеников
Что сегодня можно и нельзя делать
Занимались украинцы сбором лечебных трав, а также молились о здоровье о благополучии.
Приметы на 12 мая
Яркий восход солнца сулит теплое лето.
Если небо ночью звездное, будет богатый урожай.
Если перед дождем увидели молнию, осадки будут длительными.
Именинники: Арсений, Василий, Иван.
Напомним,