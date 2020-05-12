12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 мая является 133 днем года, до конца года осталось 242 дня.

Какой праздник 12 мая 2020?

Международный день медицинской сестры,

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Всемирный день танца живота,

День неожиданных находок,

День любования природой.

Памятные даты 12 мая, годовщины и события

В 1311 году Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

В 1918 году лайнер «Олимпик» в сопровождении эсминцев потопил немецкую подводную лодку, разрубив ее пополам.

В 1935 году в штате Огайо основан первый клуб анонимных алкоголиков.

Кто родился 12 мая

12 мая родились американский актер и обладатель Оскара Рами Малек, американский актер Стивен Болдуин.

Какой сегодня церковный праздник

Девяти мучеников

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки считали, что 12 мая нежелательно выглядывать в окно, таким образом можно навлечь на семью беду и неприятности.

Занимались украинцы сбором лечебных трав, а также молились о здоровье о благополучии.

Приметы на 12 мая

Яркий восход солнца сулит теплое лето.

Если небо ночью звездное, будет богатый урожай.

Если перед дождем увидели молнию, осадки будут длительными.

Именинники: Арсений, Василий, Иван.

Напомним,