12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 мая 2020 00:30 Алла Лысак
12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 мая является 133 днем года, до конца года осталось 242 дня. 

Какой праздник 12 мая 2020?             

Памятные даты 12 мая, годовщины и события

В 1311 году Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

В 1918 году лайнер «Олимпик» в сопровождении эсминцев потопил немецкую подводную лодку, разрубив ее пополам. 

В 1935 году в штате Огайо основан первый клуб анонимных алкоголиков.

Кто родился 12 мая

12 мая родились американский актер и обладатель Оскара Рами Малек, американский актер Стивен Болдуин. 

Какой сегодня церковный праздник

Девяти мучеников 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что 12 мая нежелательно выглядывать в окно, таким образом можно навлечь на семью беду и неприятности.

Занимались украинцы сбором лечебных трав, а также молились о здоровье о благополучии. 

Приметы на 12 мая

Яркий восход солнца сулит теплое лето.

Если небо ночью звездное, будет богатый урожай. 

Если перед дождем увидели молнию, осадки будут длительными. 

Именинники: Арсений, Василий, Иван.

Напомним,

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