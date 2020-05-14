14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 мая является 133 днем года, до конца года осталось 240 дней.
Какой праздник 14 мая 2020?
- День интеграции (Либерия).
Памятные даты 14 мая, годовщины и события
В 1796 году в США впервые сделали прививку от оспы восьмилетнему ребенку.
В 1835 году издали Сказку о рыбаке и рыбке Александра Пушкина.
В 1853 году в США запатентовали любимое лакомство сладкоежек – сгущенку.
В 1878 году в Америке запатентовали вазелин (как торговую марку)
В 1975 году футболисты Динами Киев выиграли Кубок УЕФА.
Кто родился 14 мая
14 мая родились украинский гетман Петр Дорошенко, американский режиссер Джордж Лукас, актриса Кейт Бланшетт.
Какой сегодня церковный праздник
- Еремея Запашника
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, было принято молиться и просить у высших сил хорошей погоды и дождей.
Приметы на 14 мая
Если день ясный, уборка хлеба пройдет хорошо.
Погода испортилась, зима будет суровой.
На восходе солнца нет облаков, лето будет жарким.
Именинники: Герасим, Еремей, Игнат, Макар, Тамара.
Напомним,