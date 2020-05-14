14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 мая является 133 днем года, до конца года осталось 240 дней.

Какой праздник 14 мая 2020?

Памятные даты 14 мая, годовщины и события

В 1796 году в США впервые сделали прививку от оспы восьмилетнему ребенку.

В 1835 году издали Сказку о рыбаке и рыбке Александра Пушкина.

В 1853 году в США запатентовали любимое лакомство сладкоежек – сгущенку.

В 1878 году в Америке запатентовали вазелин (как торговую марку)

В 1975 году футболисты Динами Киев выиграли Кубок УЕФА.

Кто родился 14 мая

14 мая родились украинский гетман Петр Дорошенко, американский режиссер Джордж Лукас, актриса Кейт Бланшетт.

Какой сегодня церковный праздник

Еремея Запашника

Что сегодня можно и нельзя делать

Земледельцы начинали самые важные работы, наши предки считали, что сегодня и в ближайшие дни надлежит активно работать, чтобы получить урожай следующей осенью.

Кроме того, было принято молиться и просить у высших сил хорошей погоды и дождей.

Приметы на 14 мая

Если день ясный, уборка хлеба пройдет хорошо.

Погода испортилась, зима будет суровой.

На восходе солнца нет облаков, лето будет жарким.

Именинники: Герасим, Еремей, Игнат, Макар, Тамара.

Напомним,