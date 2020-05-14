14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 мая 2020 00:30 Алла Лысак
14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 мая является 133 днем года, до конца года осталось 240 дней.

Какой праздник 14 мая 2020?              

Памятные даты 14 мая, годовщины и события

В 1796 году в США впервые сделали прививку от оспы восьмилетнему ребенку. 

В 1835 году издали Сказку о рыбаке и рыбке Александра Пушкина.

В 1853 году в США запатентовали любимое лакомство сладкоежек – сгущенку.

В 1878 году в Америке запатентовали вазелин (как торговую марку)

В 1975 году футболисты Динами Киев выиграли Кубок УЕФА. 

Кто родился 14 мая

14 мая родились украинский гетман Петр Дорошенко, американский режиссер Джордж Лукас, актриса Кейт Бланшетт.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Еремея Запашника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Земледельцы начинали самые важные работы, наши предки считали, что сегодня и в ближайшие дни надлежит активно работать, чтобы получить урожай следующей осенью. 

Кроме того, было принято молиться и просить у высших сил хорошей погоды и дождей. 

Приметы на 14 мая

Если день ясный, уборка хлеба пройдет хорошо.

Погода испортилась, зима будет суровой.

На восходе солнца нет облаков, лето будет жарким. 

Именинники: Герасим, Еремей, Игнат, Макар, Тамара.

Напомним,

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