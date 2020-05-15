15 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 мая 2020 00:30 Алла Лысак
15 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 мая является 136 днем года, до конца года осталось 230 дней.

Какой праздник 15 мая 2020?               

Памятные даты 15 мая, годовщины и события

В 1252 году Папа Римский разрешил представителям инквизиции пытать людей, подозреваемых в ереси.

В 1618 году астроном Иоганн Кеплер объяснил принципы движения планет.

В 1770 году будущий король Франции Людовик  XVI женился на 14-летней Марие-Антуанетте. 

В 1905 году в Неваде (Соединенные Штаты Америки) основали Лас-Вегас. 

Кто родился 15 мая

15 мая родились Пьер Кюри, физик, который одним из первых исследовал радиоактивные элементы, Светлана Светличная, советская актриса.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Православные вспоминают Бориса и Глеба, сыновей Владимира крестителя. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что 15 мая нельзя никому отказывать, даже если вас просят дать милостыню. Считалось, что отдав сегодня немногое, человек сможет приобрести в ближайшем будущем гораздо больше.

Можно мириться с близкими, просить повышения по работе или приглашать на свидание. 

Приметы на 15 мая

Соловей утром пьет, пора встречать лето.

Если восход ясный, лето будет дождливым.

Накануне всю ночь пел соловей, день будет солнечным.

Ясный закат наши предки связывали с засушливым летом. 

Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.

Напомним,

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