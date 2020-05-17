17 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 мая 2020 00:30 Алла Лысак
17 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

17 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 мая является 138 днем года, до конца года осталось 228 дней.

Какой праздник 17 мая 2020?                 

Памятные даты 17 мая, годовщины и события

В 1497 году мореплаватель Васко да Гама добрался до Индии.

В 1642 году основан канадский город Монреаль.

В 1792 году брокеры задумали основать Нью-Йоркскую фондовую биржу.

В 1861 году первую цветную фотографию показали в Лондоне.

В 1991 году появился стандарт для страниц WWW (World Wide Web). 

Кто родился 17 мая

17 мая родились Билл Пэкстон, американский актер, режиссер и продюсер, Шугар Рэй Леонард, известный американский боксер.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Памяти Святой Пелагеи

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что вместе с Пелагеей наступает период майских гроз.

Если такие атмосферные явления случались ранее, то их считали единичными исключениями из правил. 

Пелагея покровительствует птицам и невинным девушкам. 

Приметы на 17 мая

Майские жуки прогнозируют засуху.

Если росы утром нет, погода изменится.

Зацвела калина, можно сеять огурцы, бобовые и кукурузу. 

Именинники:  Кирилл, Климент, Никита, Пелагея. 

Напомним,

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