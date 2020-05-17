17 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 мая является 138 днем года, до конца года осталось 228 дней.
Какой праздник 17 мая 2020?
- День молодежных и детских общественных организаций,
- Всемирный день памяти жертв СПИДа,
- День борьбы с гомофобией.
Памятные даты 17 мая, годовщины и события
В 1497 году мореплаватель Васко да Гама добрался до Индии.
В 1642 году основан канадский город Монреаль.
В 1792 году брокеры задумали основать Нью-Йоркскую фондовую биржу.
В 1861 году первую цветную фотографию показали в Лондоне.
В 1991 году появился стандарт для страниц WWW (World Wide Web).
Кто родился 17 мая
17 мая родились Билл Пэкстон, американский актер, режиссер и продюсер, Шугар Рэй Леонард, известный американский боксер.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти Святой Пелагеи
Что сегодня можно и нельзя делать
Если такие атмосферные явления случались ранее, то их считали единичными исключениями из правил.
Пелагея покровительствует птицам и невинным девушкам.
Приметы на 17 мая
Майские жуки прогнозируют засуху.
Если росы утром нет, погода изменится.
Зацвела калина, можно сеять огурцы, бобовые и кукурузу.
Именинники: Кирилл, Климент, Никита, Пелагея.
Напомним,