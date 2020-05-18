18 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 мая 2020 00:30 Алла Лысак
18 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

18 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 мая является 139 днем года, до конца года осталось 227 дней.

Какой праздник 18 мая 2020?                  

Памятные даты 18 мая, годовщины и события

В 1712 году столицей России стал Санкт-Петербург. 

В 1888 году в США общественности показали граммофонную пластинку.

В 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галлея. 

В 1958 году году советский фильм  "Летят журавли" получил "Золотую пальмовую ветвь".

Кто родился 18 мая

18 мая родились украинский певец Alekseev, аргентинская модель и актриса Луисана Лопилато.

Какой сегодня церковный праздник

  •  День памяти великомученицы Ирины Македонской.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались завершить 18 мая дела, которые были запланированы заранее.

Запрещено было что-либо отдавать другим людям, так можно накликать на дом беду. Девушки не стриглись, считая этот день не самым благоприятным. 

Приметы на 18 мая

Птицы перестали щебетать, к грозу или дождю.

Плохая погода в этот день предсказывает отличный урожай пшеницы.

Если дождь идет с перерывами, ожидайте ухудшения погоды. 

Облака, которые движутся на север, к дождю.

Именинники: Ирина, Яков, Адриана. 

Напомним,

Облако тегов

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