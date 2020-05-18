18 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 мая является 139 днем года, до конца года осталось 227 дней.
Какой праздник 18 мая 2020?
- Мусульманская ночь могущества,
- День розовой пантеры.
- Международный день музеев.
Памятные даты 18 мая, годовщины и события
В 1712 году столицей России стал Санкт-Петербург.
В 1888 году в США общественности показали граммофонную пластинку.
В 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галлея.
В 1958 году году советский фильм "Летят журавли" получил "Золотую пальмовую ветвь".
Кто родился 18 мая
18 мая родились украинский певец Alekseev, аргентинская модель и актриса Луисана Лопилато.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти великомученицы Ирины Македонской.
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено было что-либо отдавать другим людям, так можно накликать на дом беду. Девушки не стриглись, считая этот день не самым благоприятным.
Приметы на 18 мая
Птицы перестали щебетать, к грозу или дождю.
Плохая погода в этот день предсказывает отличный урожай пшеницы.
Если дождь идет с перерывами, ожидайте ухудшения погоды.
Облака, которые движутся на север, к дождю.
Именинники: Ирина, Яков, Адриана.
Напомним,