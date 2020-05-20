20 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 мая 2020 00:30 Алла Лысак
20 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 мая является 141 днем года, до конца года осталось 225 дней.

Какой праздник 20 мая 2020?                    

Памятные даты 20 мая, годовщины и события

В 1498 году мореплаватель Васко да Гама добрался до Индии, обогнув Африку.

В 1873 году была создана электрическая лампа для уличного освещения.

В 2003 году состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Кто родился 20 мая

20 мая родились советский комедийный актер Роман Карцев, английский певец Джо Кокер, американская артистка Шер. 

Какой сегодня церковный праздник

  •  Купальница 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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20 мая принято купаться и принимать водные процедуры. Наши предки верили, что вода в этот день приобретает целебные свойства.

Главное, использовать воду из природных источников (рек, прудов, морей или океанов).

Именно природная вода исцеляет от болезней. 

Приметы на 20 мая

Дождь в этот день, к урожаю малины и калины.

Если дождит, сентябрь будет теплым.

Утром холодно, а днем солнечно, значит, будет хороший урожай злаков и гречки.

Небо остается ясным весь день, будет урожай грибов и ягод. 

Именинники: Антон, Иван, Иосиф, Михаил, Семен.

Напомним,

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