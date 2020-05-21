21 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 мая является 142 днем года, до конца года осталось 224 дня.
Какой праздник 21 мая 2020?
- День независимости Черногории,
- День культурного разнообразия ООН.
- День вышиванки в Украине.
Памятные даты 21 мая, годовщины и события
В 1851 году в Австралии впервые обнаружили золото.
В 1904 году в Париже подписали документы об основании ФИФА.
В 1980 году зрителям показали фильм "Империя наносит ответный удар" из франшизы "Звездные войны".
В 2001 году автопроизводители учредили альтернативный чемпионат мира в классе "Формула-1".
Кто родился 21 мая
21 мая родились немецкий живописец эпохи Возрождения Альберт Дюрер, шведский биохимик, обладатель Нобелевской премии Бенгт Самуэльсон,
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти Иоанна Богослова.
Что сегодня можно и нельзя делать
Существовала традиция угощать сегодня хлебом нищих, попутчиков и бедняков, с которыми вас свела судьба. Им обязательно следовало помочь.
Люди специально выходили на улицу и просили у бога послать им человека, с которым можно разделить кусок хлеба (есть его в одиночку нельзя).
Приметы на 21 мая
Погожий день, к урожаю грибов.
Пошел дождь, грибы точно вырастут.
Если черемуха обильно цветет, лето будет дождливым.
Луна в дымке, к скорому ухудшению погоды.
Небо красное на заре, будет дождь.
Именинники: Арсений, Виктор, Иван, Ян.
Напомним,