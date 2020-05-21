21 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 мая 2020 00:30 Алла Лысак
21 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

21 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 мая является 142 днем года, до конца года осталось 224 дня.

Какой праздник 21 мая 2020?                    

Памятные даты 21 мая, годовщины и события

В 1851 году в Австралии впервые обнаружили золото.

В 1904 году в Париже подписали документы об основании ФИФА.

В 1980 году зрителям показали фильм "Империя наносит ответный удар" из франшизы "Звездные войны".

В 2001 году автопроизводители учредили альтернативный чемпионат мира в классе "Формула-1".

Кто родился 21 мая

21 мая родились немецкий живописец эпохи Возрождения Альберт Дюрер, шведский биохимик, обладатель Нобелевской премии Бенгт Самуэльсон,

Какой сегодня церковный праздник

  •  День памяти Иоанна Богослова.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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21 мая наши предки начинали засевать поля пшеницей, а женщины пекли пироги.

Существовала традиция угощать сегодня хлебом нищих, попутчиков и бедняков, с которыми вас свела судьба. Им обязательно следовало помочь.

Люди специально выходили на улицу и просили у бога послать им человека, с которым можно разделить кусок хлеба (есть его в одиночку нельзя). 

Приметы на 21 мая

Погожий день, к урожаю грибов.

Пошел дождь, грибы точно вырастут.

Если черемуха обильно цветет, лето будет дождливым.

Луна в дымке, к скорому ухудшению погоды. 

Небо красное на заре, будет дождь. 

Именинники: Арсений, Виктор, Иван, Ян.

Напомним,

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