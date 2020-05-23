23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 мая является 144 днем года, до конца года осталось 222 дня.

Какой праздник 23 мая 2020?

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День молодежи в Таджикистане,

День труда (Ямайка).

Памятные даты 23 мая, годовщины и события

В 1666 году начался церковный раскол.

В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну.

В 1969 году английская рок-группа The Who создала первую в истории рок-оперу "Томми".

В 1984 году медики пришли к выводу, что курить вредно.

23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 23 мая

23 мая родились жена украинского гетмана Павла Скоропадского Александра, английская актриса и писательница Джоан Коллинз.

Какой сегодня церковный праздник

Симонов день.

Что сегодня можно и нельзя делать

В народе празднуют Симонов день. Наши предки считали, что в этот день Земля отмечает именины, поэтому к ней следует относиться с почтением, не нарушать ее покой.

Рекомендуется гулять босиком, чтобы получить дополнительную энергию и силу. Кроме того, наши предки собирали лекарственные травы.

Приметы на 23 мая

Если до рассвета птицы поют, будет дождь.

К вечеру исчезли облака, ожидается улучшение погоды.

Если дождь выпадет, лето будет ненастным.

Во время дождя разобрался ветер, к хорошей погоде.

Именинники: Сидор, Онисим, Таисия.

23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,