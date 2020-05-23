23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 мая является 144 днем года, до конца года осталось 222 дня.
Какой праздник 23 мая 2020?
- День молодежи в Таджикистане,
- День труда (Ямайка).
Памятные даты 23 мая, годовщины и события
В 1666 году начался церковный раскол.
В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну.
В 1969 году английская рок-группа The Who создала первую в истории рок-оперу "Томми".
В 1984 году медики пришли к выводу, что курить вредно.
Кто родился 23 мая
23 мая родились жена украинского гетмана Павла Скоропадского Александра, английская актриса и писательница Джоан Коллинз.
Какой сегодня церковный праздник
- Симонов день.
Что сегодня можно и нельзя делать
Рекомендуется гулять босиком, чтобы получить дополнительную энергию и силу. Кроме того, наши предки собирали лекарственные травы.
Приметы на 23 мая
Если до рассвета птицы поют, будет дождь.
К вечеру исчезли облака, ожидается улучшение погоды.
Если дождь выпадет, лето будет ненастным.
Во время дождя разобрался ветер, к хорошей погоде.
Именинники: Сидор, Онисим, Таисия.
Напомним,