24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 мая 2020 00:30 Алла Лысак
24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 мая является 145 днем года, до конца года осталось 221 день.

Какой праздник 24 мая 2020?                    

Памятные даты 24 мая, годовщины и события

В 1844 году в Вашингтон из Балтимора отправили первую телеграмму.

В 1883 году в Нью-Йорке открыли Бруклинский мост. 

В 1956 году состоялся первый в истории конкурс Евровидение в Лугано.

В 2003 году в Киеве открылись станции метро Житомирская и Академгородок.

24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 24 мая

24 мая родились физик Габриэль Фаренгейт, королева Англии Виктория, украинский музыкант Олег Скрипка, певица Руслана.

Какой сегодня церковный праздник

  • Мокий Мокрый 

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки считали, что сегодня должен пойти дождь. Работать на земле запрещается, иначе град может повредить посевы.

Рекомендуется посвятить себя домашних хлопотам, а землю не беспокоить.

Приметы на 24 мая

Стелется по земле туман, который образовался с вечера, вскоре будет буря.

Дождливая погода 24 мая, к дождливому лету.

Грозы будут постоянно возникать летом, если восход багряный.

Красный восход считался предвестником пожаров летом.

Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим. 

24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

23 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной
Праздники

Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной
24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK