24 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 мая является 145 днем года, до конца года осталось 221 день.
Какой праздник 24 мая 2020?
- День славянской письменности,
- День независимости в Эквадоре.
Памятные даты 24 мая, годовщины и события
В 1844 году в Вашингтон из Балтимора отправили первую телеграмму.
В 1883 году в Нью-Йорке открыли Бруклинский мост.
В 1956 году состоялся первый в истории конкурс Евровидение в Лугано.
В 2003 году в Киеве открылись станции метро Житомирская и Академгородок.
Кто родился 24 мая
24 мая родились физик Габриэль Фаренгейт, королева Англии Виктория, украинский музыкант Олег Скрипка, певица Руслана.
Какой сегодня церковный праздник
- Мокий Мокрый
Что сегодня можно и нельзя делать
Рекомендуется посвятить себя домашних хлопотам, а землю не беспокоить.
Приметы на 24 мая
Стелется по земле туман, который образовался с вечера, вскоре будет буря.
Дождливая погода 24 мая, к дождливому лету.
Грозы будут постоянно возникать летом, если восход багряный.
Красный восход считался предвестником пожаров летом.
Именинники: Иосиф, Кирилл, Мефодий, Никодим.
Напомним,