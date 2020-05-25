25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 мая 2020 00:30 Алла Лысак
25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 мая является 146 днем года, до конца года осталось 220 дней.

Какой праздник 25 мая 2020?                    

Памятные даты 25 мая, годовщины и события

В 1885 году Оскара Уайльда приговорили к двум годам каторжных работ за половую связь с мужчиной.

В 1996 году в Киеве восстановили памятник княгине Ольге, который разрушили в 1919 году. 

В 1977 году состоялась премьера фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (рекордсмен франшизы по кассовым сборам).

В 1979 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории США, жертвами стали 273 человека. 

25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 мая

25 мая родились вокалист известной немецкой группы Scorpions Клаус Майне, физик и лауреат Нобелевской премии Питер Зееман, актер Иэн МакКеллен.

Какой сегодня церковный праздник

  • Памяти святителя Епифания

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки посвящали день садовым работам, старались в семье и с друзьями не ссориться и никому зла не желать. 

Приметы на 25 мая

Яркая заря утром, к жаркому лету и постоянным пожарам.

Если рябина зацветет, то лето будет пожарное. 

Именинники: Филиппа, Семена, Петра, Дениса.

25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
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