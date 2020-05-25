25 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 мая является 146 днем года, до конца года осталось 220 дней.
Какой праздник 25 мая 2020?
- День отца в Германии,
- День щитовидной железы,
- День пропавших детей.
Памятные даты 25 мая, годовщины и события
В 1885 году Оскара Уайльда приговорили к двум годам каторжных работ за половую связь с мужчиной.
В 1996 году в Киеве восстановили памятник княгине Ольге, который разрушили в 1919 году.
В 1977 году состоялась премьера фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (рекордсмен франшизы по кассовым сборам).
В 1979 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории США, жертвами стали 273 человека.
Кто родился 25 мая
25 мая родились вокалист известной немецкой группы Scorpions Клаус Майне, физик и лауреат Нобелевской премии Питер Зееман, актер Иэн МакКеллен.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти святителя Епифания
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 25 мая
Яркая заря утром, к жаркому лету и постоянным пожарам.
Если рябина зацветет, то лето будет пожарное.
Именинники: Филиппа, Семена, Петра, Дениса.
Напомним,