26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 мая является 147 днем года, до конца года осталось 219 дней.

Какой праздник 26 мая 2020?

Памятные даты 26 мая, годовщины и события

В 1923 году во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».

В 1928 году на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

В 1938 году в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген».

В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола.

26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 26 мая

26 мая родились итальянский футболист и чемпион мира Лука Тони, американский актер Мэтт Стоун.

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Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки старались посвятить время сбору лекарственных трав, которые сегодня обладали серьезной целебной силой, верили они.

Комаров убивать нельзя, и не только сегодня, а и вплоть до 22 июня.

Существовало поверье, что осенью комары и насекомые отправляются с ветром на юг, а весной, именно 26 мая, возвращаются.

Приметы на 26 мая

Появились комары, к хорошей погоде.

Если комаров много, грядет урожай грибов.

Ласточки летают по небу, скоро наступит жара.

Мало комаров, примета к тому, что в мае дождей больше не будет.

Именинники: Александр, Василий, Георгий, Ефим.

26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,