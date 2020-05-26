26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 мая является 147 днем года, до конца года осталось 219 дней.
Какой праздник 26 мая 2020?
Памятные даты 26 мая, годовщины и события
В 1923 году во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».
В 1928 году на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
В 1938 году в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген».
В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола.
Кто родился 26 мая
26 мая родились итальянский футболист и чемпион мира Лука Тони, американский актер Мэтт Стоун.
Какой сегодня церковный праздник
- День Лукерьи Комарницы
Что сегодня можно и нельзя делать
Комаров убивать нельзя, и не только сегодня, а и вплоть до 22 июня.
Существовало поверье, что осенью комары и насекомые отправляются с ветром на юг, а весной, именно 26 мая, возвращаются.
Приметы на 26 мая
Появились комары, к хорошей погоде.
Если комаров много, грядет урожай грибов.
Ласточки летают по небу, скоро наступит жара.
Мало комаров, примета к тому, что в мае дождей больше не будет.
Именинники: Александр, Василий, Георгий, Ефим.
Напомним,