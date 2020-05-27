27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 мая 2020 00:30 Алла Лысак
27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 мая является 148 днем года, до конца года осталось 218 дней.

Какой праздник 27 мая 2020?                      

Памятные даты 27 мая, годовщины и события

В 1657 году Римская империя обязалась помочь Польше бороться с украинским казачеством.

В 1753 году в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. 

В 1759 году Екатерина ІІ основала город Одессу.

В 1930 году появился скотч (клейкая лента).

27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 27 мая

27 мая родились американский актер Крис Колфер, английский актер и певец Кристофер Ли.

Какой сегодня церковный праздник

  • Сидор Огуречник

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день высаживали огурцы на грядку и смотрели на погоду. Они считали, что ясный день символизировал хороший урожай овощей, а если весь день продержалась облачная погода, то огурцов много не будет. 

Приметы на 27 мая

Холодная погода сегодня сулит холодное лето.

Если стрижи уже прилетели, будут теплые дни.

Теплая погода, к хорошему урожаю огурцов.

Пасмурная погода, к отсутствию урожая.

Ласточки высоко в небе летают, хорошая погода!

Именинники: Сидор, Леонтий, Максим и Никита.

27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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