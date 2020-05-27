27 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 мая является 148 днем года, до конца года осталось 218 дней.
Какой праздник 27 мая 2020?
Памятные даты 27 мая, годовщины и события
В 1657 году Римская империя обязалась помочь Польше бороться с украинским казачеством.
В 1753 году в Киеве завершили строительство Андреевской церкви.
В 1759 году Екатерина ІІ основала город Одессу.
В 1930 году появился скотч (клейкая лента).
Кто родился 27 мая
27 мая родились американский актер Крис Колфер, английский актер и певец Кристофер Ли.
Какой сегодня церковный праздник
- Сидор Огуречник
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 27 мая
Холодная погода сегодня сулит холодное лето.
Если стрижи уже прилетели, будут теплые дни.
Теплая погода, к хорошему урожаю огурцов.
Пасмурная погода, к отсутствию урожая.
Ласточки высоко в небе летают, хорошая погода!
Именинники: Сидор, Леонтий, Максим и Никита.
Напомним,