29 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 мая является 150 днем года, до конца года осталось 216 дней.

Какой праздник 29 мая 2020?

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День здорового пищеварения,

День Висконсина в США,

День матери в Доминикане.

Памятные даты 29 мая, годовщины и события

В 1630 году представители Польши и Украины подписали Переяславское соглашение.

В 1802 году физик В. Петров открыл явление, которое позже получило название электрической дуги.

В 1900 году в США зарегистрировали ТМ Эскалатор, вскоре так стали называть все подъемники с движущейся дорожкой.

В 1953 году человек впервые поднялся на вершину Эвереста (8848 метров).

В 192 году Харьков был полностью окружен немецкими фашистскими войсками.

29 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 мая

29 мая родились американский президент Джон Кеннеди, английская певица, экс-солистка группы «Spice Girls» Мелани Браун.

Какой сегодня церковный праздник

День святого Федора

Что сегодня можно и нельзя делать

В народе на Федора Житника заканчивали сеять жито и другие яровые культуры.

Наши предки считали, что сегодня на столе обязательно должна быть каша, например, манная, гречневая или, конечно, ячневая.

Приметы на 29 мая

Если зацвела рябина, холодов уже не будет.

Дождь идет и слышно лягушек на водоемах, к налаживанию погоды.

Если на озерах появились кувшинки, наступит летнее тепло.

Гром услышат, к хорошему урожаю зерна!

Ласточки гнездятся, к жаркому июлю, а если продолжают летать, начало лета будет дождливым.

Именинники: Александр, Аркадий, Георгий, Федор.

29 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,