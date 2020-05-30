30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 мая 2020 00:05 Алла Лысак
30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

30 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 мая является 151 днем года, до конца года осталось 215 дней.

Какой праздник 30 мая 2020?                       

Памятные даты 30 мая, годовщины и события

В 1431 году на костре сожгли 19-летнюю Жанну д'Арк.

В 1896 году в Нью-Йорке произошла первая автомобильная авария.

В 1992 году в Киеве создали группу Грин Грей.

В 1999 году в Минске во время праздника Пива на станции метро возникла давка, в которой погибли более 50 человек.

Кто родился 30 мая

30 мая родились украинская исполнительница Оксана Билозир, немецкий футболист Томас Хесслер.

30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

  • Святой Евдокии

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались сегодня делами на огороде не заниматься. 

Считалось, что принесут неудачу вещи, подобранные в этот день на перекрестках или под дверью. Запрещено принимать подарки и печь хлеб с наступлением темноты.

Приметы на 30 мая

Погода на Евдокию показывает, каким будет лето.

Молодой месяц в дождь, лето будет мокрым.

Если северный ветер разобрался, лето будет холодным. 

Именинники: Адриан, Давид, Евдокия, Степан.

30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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