30 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 мая является 151 днем года, до конца года осталось 215 дней.
Какой праздник 30 мая 2020?
- Международный день феминизма,
- День работников издательств.
Памятные даты 30 мая, годовщины и события
В 1431 году на костре сожгли 19-летнюю Жанну д'Арк.
В 1896 году в Нью-Йорке произошла первая автомобильная авария.
В 1992 году в Киеве создали группу Грин Грей.
В 1999 году в Минске во время праздника Пива на станции метро возникла давка, в которой погибли более 50 человек.
Кто родился 30 мая
30 мая родились украинская исполнительница Оксана Билозир, немецкий футболист Томас Хесслер.
Какой сегодня церковный праздник
- Святой Евдокии
Что сегодня можно и нельзя делать
Считалось, что принесут неудачу вещи, подобранные в этот день на перекрестках или под дверью. Запрещено принимать подарки и печь хлеб с наступлением темноты.
Приметы на 30 мая
Погода на Евдокию показывает, каким будет лето.
Молодой месяц в дождь, лето будет мокрым.
Если северный ветер разобрался, лето будет холодным.
Именинники: Адриан, Давид, Евдокия, Степан.
Напомним,