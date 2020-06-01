1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июня 2020 00:30 Алла Лысак
1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

июня является 153 днем года, до конца года осталось 213 дней.

Какой праздник 1 июня 2020?                       

Памятные даты 1 июня, годовщины и события

В 1869 году американский изобретатель получил патент на электрический регистратор голосования. 

В 1936 году в СССР открылась первая трансконтинентальная авиалиния, с помощью которой можно было добраться из Москвы во Владивосток. 

В 1939 году в США впервые показали по телевизору боксерский поединок. 

Кто родился 1 июня

1 июня родились американская киноактриса Мэрилин Монро, актер Морган Фримен, немецкая модель Хайди Клум. 

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

  • Князя Иоанна Угличского. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Нежелательно сегодня ругаться с близкими, сквернословить и желать людям зла.

Приметы на 1 июня

Мужчина, родившийся 1 июня, будет любить семью и дом.

На Ивана Долгого необходимо сеять огурцы, чтобы был богатый урожай.

Если 1 июня идет дождь, лето будет засушливым. 

Прохладная погода 1 июня, к холодному лету.

Именинники: Игнат, Даниил, Дмитрий, Иван, Сергей.

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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