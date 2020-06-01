1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 июня является 153 днем года, до конца года осталось 213 дней.

Какой праздник 1 июня 2020?

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День независимости в Канаде и Самоа,

День свободы в Кении,

День конституции в Тунисе,

Всемирный день молока.

Памятные даты 1 июня, годовщины и события

В 1869 году американский изобретатель получил патент на электрический регистратор голосования.

В 1936 году в СССР открылась первая трансконтинентальная авиалиния, с помощью которой можно было добраться из Москвы во Владивосток.

В 1939 году в США впервые показали по телевизору боксерский поединок.

Кто родился 1 июня

1 июня родились американская киноактриса Мэрилин Монро, актер Морган Фримен, немецкая модель Хайди Клум.

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

Князя Иоанна Угличского.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 1 июня

Нежелательно сегодня ругаться с близкими, сквернословить и желать людям зла.

Мужчина, родившийся 1 июня, будет любить семью и дом.

На Ивана Долгого необходимо сеять огурцы, чтобы был богатый урожай.

Если 1 июня идет дождь, лето будет засушливым.

Прохладная погода 1 июня, к холодному лету.

Именинники: Игнат, Даниил, Дмитрий, Иван, Сергей.

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,