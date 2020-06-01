1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 июня является 153 днем года, до конца года осталось 213 дней.
Какой праздник 1 июня 2020?
- День независимости в Канаде и Самоа,
- День свободы в Кении,
- День конституции в Тунисе,
- Всемирный день молока.
Памятные даты 1 июня, годовщины и события
В 1869 году американский изобретатель получил патент на электрический регистратор голосования.
В 1936 году в СССР открылась первая трансконтинентальная авиалиния, с помощью которой можно было добраться из Москвы во Владивосток.
В 1939 году в США впервые показали по телевизору боксерский поединок.
Кто родился 1 июня
1 июня родились американская киноактриса Мэрилин Монро, актер Морган Фримен, немецкая модель Хайди Клум.
Какой сегодня церковный праздник
- Князя Иоанна Угличского.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 июня
Мужчина, родившийся 1 июня, будет любить семью и дом.
На Ивана Долгого необходимо сеять огурцы, чтобы был богатый урожай.
Если 1 июня идет дождь, лето будет засушливым.
Прохладная погода 1 июня, к холодному лету.
Именинники: Игнат, Даниил, Дмитрий, Иван, Сергей.
Напомним,