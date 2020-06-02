2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 июня является 154 днем года, до конца года осталось 212 дней.
Какой праздник 2 июня 2020?
- День работников гражданской авиации Азербайджана,
- День налоговой службы Украины.
Памятные даты 2 июня, годовщины и события
В 1800 году принят акт об унии Великобритании и Ирландии.
В 1918 году Гетман Скоропадский учредил украинское гражданство.
В 2002 году Стив Фоссетт закончил кругосветное путешествие на воздушном шаре.
Кто родился 2 июня
2 июня родились австралийская актриса Марго Робби, певица модель и актриса Линдси Лохан.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти святителя Иоанна
Что сегодня можно и нельзя делать
Ссориться с соседями и близкими нельзя, иначе весь месяц будете жить не в согласии.
Приметы на 2 июня
Второй день лета сухой, значит, весь месяц пройдет без дождей.
Если погода прохладная, не стоит ждать жары.
Вороны развернулись ключами в одну сторону, к сильному ветру.
Дождь сегодня, к богатому урожаю.
Именинники: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Лилия.
Напомним,