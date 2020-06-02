2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 июня является 154 днем года, до конца года осталось 212 дней.

Какой праздник 2 июня 2020?

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День работников гражданской авиации Азербайджана,

День налоговой службы Украины.

Памятные даты 2 июня, годовщины и события

В 1800 году принят акт об унии Великобритании и Ирландии.

В 1918 году Гетман Скоропадский учредил украинское гражданство.

В 2002 году Стив Фоссетт закончил кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Кто родился 2 июня

2 июня родились австралийская актриса Марго Робби, певица модель и актриса Линдси Лохан.

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

Памяти святителя Иоанна

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки стремились провести день активно, занимаясь полевыми работами. Кроме того, важно посадить орешки.

Ссориться с соседями и близкими нельзя, иначе весь месяц будете жить не в согласии.

Приметы на 2 июня

Второй день лета сухой, значит, весь месяц пройдет без дождей.

Если погода прохладная, не стоит ждать жары.

Вороны развернулись ключами в одну сторону, к сильному ветру.

Дождь сегодня, к богатому урожаю.

Именинники: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Лилия.

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,