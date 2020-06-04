4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 июня является 156 днем года, до конца года осталось 210 дней.
Какой праздник 4 июня 2020?
- День флага в Эстонии,
- День семьи в США,
- День оборонительных сил Финляндии.
Памятные даты 4 июня, годовщины и события
В 1500 году Киев освободили от уплаты пошлин за торговлю в соответствии с Магдебургским правом.
В 1664 году появился город Нью-Йорк, который до этого называли Новым Амстердамом.
В 1771 году норвежские мореплаватели открыли Аляску.
В 1865 году в американском Огайо впервые в мире ограбили поезд.
В 1874 году общество имени Тараса Шевченко провело свое первое заседание.
Кто родился 4 июня
4 июня родились голливудская актриса Анджелина Джоли, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Коккерелл, а еще...
- Эван Лайсачек, американский фигурист, олимпийский чемпион (2010),
- Лукас Подольски, немецкий футболист, чемпион мира (2014),
- Евгений Устюгов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.
Какой сегодня церковный праздник
- День мученика Василиска
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, украинцы старались не выходить в поле, не работать и не сеять ничего.
Приметы на 4 июня
Если появилось много жуков, ожидайте хороший урожай огурцов.
Сильная роса в утренние часы, к обильному урожаю.
Если появился туман, лето будет грибным.
Ночью поет соловей, погода будет хорошей в будущем.
Именинники: Владимир, Иван.
Напомним,