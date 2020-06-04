4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 июня является 156 днем года, до конца года осталось 210 дней.

Какой праздник 4 июня 2020?

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День флага в Эстонии,

День семьи в США,

День оборонительных сил Финляндии.

Памятные даты 4 июня, годовщины и события

В 1500 году Киев освободили от уплаты пошлин за торговлю в соответствии с Магдебургским правом.

В 1664 году появился город Нью-Йорк, который до этого называли Новым Амстердамом.

В 1771 году норвежские мореплаватели открыли Аляску.

В 1865 году в американском Огайо впервые в мире ограбили поезд.

В 1874 году общество имени Тараса Шевченко провело свое первое заседание.

Кто родился 4 июня

4 июня родились голливудская актриса Анджелина Джоли, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Коккерелл, а еще...

Эван Лайсачек, американский фигурист, олимпийский чемпион (2010),

Лукас Подольски, немецкий футболист, чемпион мира (2014),

Евгений Устюгов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

День мученика Василиска

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки в день Василиска старались встретиться со своей любовью, ведь существовало поверье: встретится могут лишь люди, которые привязаны друг к другу.

Кроме того, украинцы старались не выходить в поле, не работать и не сеять ничего.

Приметы на 4 июня

Если появилось много жуков, ожидайте хороший урожай огурцов.

Сильная роса в утренние часы, к обильному урожаю.

Если появился туман, лето будет грибным.

Ночью поет соловей, погода будет хорошей в будущем.

Именинники: Владимир, Иван.

4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,