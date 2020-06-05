5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 июня является 157 днем года, до конца года осталось 209 дней.
Какой праздник 5 июня 2020?
- День Конституции в Дании,
- День эколога в Казахстане,
- День благодарения в Колумбии.
Памятные даты 5 июня, годовщины и события
В 1783 году в воздух поднялся первый в мире воздушный шар.
В 1849 году Дания получила статус конституционной монархии.
В 1897 году в Санкт-Петербурге заложили крейсер Аврора.
В 1940 году в США продемонстрировали автомобильные шины из синтетической резины.
В 1957 году спортсменов впервые проверили на допинг.
В 2010 году в Португалии приняли закон, разрешающий заключать однополые браки.
Кто родился 5 июня
5 июня родились испанский поет Федерико Гарсиа Лорка, актриса театра и кино Барбара Брыльска, а еще...
- 1946 — Стефания Сандрелли, итальянская киноактриса.
- Кенни Джи (настоящее имя Кеннет Горелик), американский саксофонист.
- 1971 — Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец.
Какой сегодня церковный праздник
- День святого Леонтия
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено мыть голову, чтобы не накликать на себя неприятности.
Приметы на 5 июня
Сегодня сажают огурцы, которые подходят для засола.
Если много оводов видите, будет богатый урожай.
Зелень сильно пахнет, ждите дождь.
Сегодняшние именинники будут очень состоятельными.
Именинники: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Напомним,