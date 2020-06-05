5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 июня 2020 00:30 Алла Лысак
5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 июня является 157 днем года, до конца года осталось 209 дней.

Какой праздник 5 июня 2020?                       

Памятные даты 5 июня, годовщины и события

В 1783 году в воздух поднялся первый в мире воздушный шар.

В 1849 году Дания получила статус конституционной монархии.

В 1897 году в Санкт-Петербурге заложили крейсер Аврора. 

В 1940 году в США продемонстрировали автомобильные шины из синтетической резины.

В 1957 году спортсменов впервые проверили на допинг. 

В 2010 году в Португалии приняли закон, разрешающий заключать однополые браки.

5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 июня

5 июня родились испанский поет Федерико Гарсиа Лорка, актриса театра и кино Барбара Брыльска, а еще...

  • 1946 — Стефания Сандрелли, итальянская киноактриса.
  • Кенни Джи (настоящее имя Кеннет Горелик), американский саксофонист.
  • 1971 — Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец.

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  •  День святого Леонтия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались честно поговорить сегодня с человеком, с которым длительное время не удается найти общий язык.

Запрещено мыть голову, чтобы не накликать на себя неприятности.

Приметы на 5 июня

Сегодня сажают огурцы, которые подходят для засола.

Если много оводов видите, будет богатый урожай.

Зелень сильно пахнет, ждите дождь.

Сегодняшние именинники будут очень состоятельными.

Именинники: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.

5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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