6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 июня является 15 днем года, до конца года осталось 208 дней.

Какой праздник 6 июня 2020?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

День учителя в Боливии,

День журналиста в Украине,

Национальный день Швеции.

Всемирный день русского языка (ООН),

День любви в Швейцарии.

Памятные даты 6 июня, годовщины и события

В 1850 году Леви Страусс изготовил первые голубые джинсы.

В 1882 году Американец Генри Сили получил патент на электрический утюг.

В 1912 году на Аляске началось извержение вулкана, которое стало вторым по величине в 20 веке.

В 1994 году Ту-153 потерпел крушение под Сианем, в крупнейшей авиакатастрофе в истории КНР погибли 160 человек.

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 июня

6 июня родились американский актер Винсент Янг, американский рок-музыкант, ритм-гитарист группы «Korn» Джеймс Шаффер.

Какой сегодня церковный праздник

Троицкая родительская суббота

Что сегодня можно и нельзя делать

Троицкая родительская суббота связана с обрядами поминовения усопших. Наши предки старались обязательно попасть в церковь и зажечь свечи. После этого верующие отправлялись на кладбища.

Родственники умерших убирали могилы и украшали их цветами. Отметим, что распространенный обычай пить или есть на кладбище церковь не одобряет.

В этот день разрешено употреблять только вино.

Приметы на 6 июня

В Троицкую субботу сейте ячмень и коноплю, чтобы был хороший урожай.

Если выпал дождь, будет хороший урожай грибов и ягод.

Дождливо в этот день, к отсутствию морозов.

Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита.

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,