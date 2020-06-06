6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 июня является 15 днем года, до конца года осталось 208 дней.
Какой праздник 6 июня 2020?
- День учителя в Боливии,
- День журналиста в Украине,
- Национальный день Швеции.
- Всемирный день русского языка (ООН),
- День любви в Швейцарии.
Памятные даты 6 июня, годовщины и события
В 1850 году Леви Страусс изготовил первые голубые джинсы.
В 1882 году Американец Генри Сили получил патент на электрический утюг.
В 1912 году на Аляске началось извержение вулкана, которое стало вторым по величине в 20 веке.
В 1994 году Ту-153 потерпел крушение под Сианем, в крупнейшей авиакатастрофе в истории КНР погибли 160 человек.
Кто родился 6 июня
6 июня родились американский актер Винсент Янг, американский рок-музыкант, ритм-гитарист группы «Korn» Джеймс Шаффер.
Какой сегодня церковный праздник
- Троицкая родительская суббота
Что сегодня можно и нельзя делать
Родственники умерших убирали могилы и украшали их цветами. Отметим, что распространенный обычай пить или есть на кладбище церковь не одобряет.
В этот день разрешено употреблять только вино.
Приметы на 6 июня
В Троицкую субботу сейте ячмень и коноплю, чтобы был хороший урожай.
Если выпал дождь, будет хороший урожай грибов и ягод.
Дождливо в этот день, к отсутствию морозов.
Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита.
Напомним,