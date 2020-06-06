6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июня 2020 00:30 Алла Лысак
6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 июня является 15 днем года, до конца года осталось 208 дней.

Какой праздник 6 июня 2020?                       

Памятные даты 6 июня, годовщины и события

В 1850 году Леви Страусс изготовил первые голубые джинсы. 

В 1882 году Американец Генри Сили получил патент на электрический утюг. 

В 1912 году на Аляске началось извержение вулкана, которое стало вторым по величине в 20 веке.

В 1994 году Ту-153 потерпел крушение под Сианем, в крупнейшей авиакатастрофе в истории КНР погибли 160 человек.

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 июня

6 июня родились американский актер Винсент Янг,  американский рок-музыкант, ритм-гитарист группы «Korn» Джеймс Шаффер.

Какой сегодня церковный праздник

  • Троицкая родительская суббота

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Троицкая родительская суббота связана с обрядами поминовения усопших. Наши предки старались обязательно попасть в церковь и зажечь свечи. После этого верующие отправлялись на кладбища. 

Родственники умерших убирали могилы и украшали их цветами. Отметим, что распространенный обычай пить или есть на кладбище церковь не одобряет. 

В этот день разрешено употреблять только вино. 

Приметы на 6 июня

В Троицкую субботу сейте ячмень и коноплю, чтобы был хороший урожай.

Если выпал дождь, будет хороший урожай грибов и ягод.

Дождливо в этот день, к отсутствию морозов.

Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита.

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

5 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

4 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK